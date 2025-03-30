連署了沒？「人民是頭家」宣講新北場大爆滿 近萬人響應

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，民進黨新北市議員齊聚台上發聲。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 16:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨今天（30日）下午於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，雖然下雨，仍有將近一萬人不畏風雨參加，新北市民進黨立委林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘與地方市議員皆出席。主持人吳思瑤與吳崢號召，「大罷免大成功」，「割闌尾，罷爛委」，呼籲大家參與二階連署，罷免不適任國民黨的立委。

林淑芬表示，立法院濫發記者證，讓游智彬在國會作亂，竹聯幫還能在立院餐廳聚餐，對立委帶來嚴重的危害。如今中共透過立院製造灰色地帶政爭，刻意製造民怨，讓台灣靠向中國，而這樣的立委卻能跑去美國，現在只剩大罷免才能制衡這群立委。

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李坤城指出，藍白濫刪總預算、硬過國會擴權，影響新手爸媽、年輕人的補助津貼，還凍結國防部預算，危害台灣安全。徐巧芯對他比中指可以忍，但她刪除潛艦預算，還嗆聲海鯤號要扶起來，這樣的立委就該被罷免。

吳秉叡說，國民黨吃台灣米、喝台灣水，卻反對台灣，台灣人最討厭「背骨」，但傅崐萁每次開會都要去中國報告進度。他強調，「天下興亡，匹夫有責」，雖然新莊沒有罷免，但他們也收立委丁學忠的連署書，大罷免一定要大成功。

蘇巧慧批評，過去八年台灣國會通過太空發展、體育改革，創新發展等條例，國力蒸蒸日上，但藍白掌控國會僅一年，卻要國會奪冠，還想通過財政收支劃分法搶錢，還有計畫削減總預算，削弱台灣硬實力、刪除軟實力。她舉例，有一個叫闌尾，不治療會痛，切一切就好了，呼籲大家留住好立委，切掉爛藍委，讓國會恢復正常秩序。

張宏陸說，以前有野百合、太陽花，如今有青鳥，年輕人站出來就為了台灣的未來，清明節要到了，請大家回鄉掃墓同時拿連署書給親朋好友簽名，懇請給年輕人支持。張當場鞠躬，強調為了台灣未來一定要站出來。

吳琪銘指出，他擔任三屆立委，過去兩屆績效很好，只有這一屆最悲哀，藍白預算「胡亂刪」，嚴重影響人民生活，「甘苦人」生活更甘苦。他問，連他自己也被罷免，這樣有理嗎?為了大家，為了未來，大罷免一定要大成功。

吳思瑤強調，立法院有52個陳玉珍、徐巧芯、傅崐萁，但如今二階連署進度不樂觀，為了台灣的未來，大家一定要站出來。

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，立委林淑芬致詞。（記者叢昌瑾攝）

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，立委蘇巧慧致詞。（記者叢昌瑾攝）

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，立委李坤城致詞。（記者叢昌瑾攝）

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，立委吳秉叡致詞。（記者叢昌瑾攝）

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，立委吳琪銘致詞。（記者叢昌瑾攝）

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，立委張宏陸致詞。（記者叢昌瑾攝）

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