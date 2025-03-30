「人民是頭家」板橋冒雨登場 林右昌：整場爆滿展現人民意志

民進黨今在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 16:44

〔記者董冠怡／新北報導〕行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌今天率團來到板橋第二運動場，舉辦「人民是頭家」新北場宣講，活動開始前，林右昌接在同樣是新北市長潛在人選的蘇巧慧後面向一旁司令台上的民眾致意，民眾也高喊「林市長好！」林受訪表示，「台灣有難人民站出來！」即便是雨天，民眾仍然非常踴躍，整場爆滿，後面還有很多民眾正在進場相挺，這是人民意志的展現，令人感動。

林右昌指出，現在國家面臨很為難的時候，不論內外皆有諸多挑戰，對外地緣政治、國際經濟很大的變動，對內藍白兩黨攪亂國會，造成社會紛爭不安，此時大家要去思考能夠為台灣做什麼，而不是個人未來及選舉。

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媒體詢問，針對罷免傳出黨中央祭出簽收單引起基層反彈？他回應，這是有心人士見縫插針、破壞民進黨團結，所有黨公職都很努力協助代收，罷團也非常辛苦，民進黨要做公民團體最堅強的後盾，包括已宣布的五項工作、未來希望遍地開花並深入基層的講演，還有收取或代收的連署書，彙整後再交給罷團，減輕民團負擔，只要能夠做的，民進黨都會去做。

林右昌說，國民黨主導罷免綠委，往生者連署數量及比例高，相信進入二階也會有很多，像是過去抄寫名冊的情形，不正義且不正當的程序，相信不會被接受，也替八名通過一階提議罷免的綠委感到不值、不捨，強調黨中央一定會顧好這些優秀立委，「一席都不能少！」

林右昌（右前戴帽者）到場向民眾致意。（記者董冠怡攝）

熱情民眾湧入活動現場。（記者董冠怡攝）

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