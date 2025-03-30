卓榮泰令以後索資「我同意才能給」 翁曉玲嗆：心中有鬼

國民黨不分區立委翁曉玲。（資料照）

2025/03/30 16:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委翁曉玲向農業部索取「戰時糧食」配送國安機密，行政院長卓榮泰昨日下鄉宣講強調，以後翁委員索取任何「機密」資料，一律先送行政院，「我同意才能給！」翁今日反嗆，以機密當無能或迴避的藉口，可見「心中有鬼」，怕大家查出更多弊案；政院回應，請尊重國家憲法與憲政體制，與國家與人民站在同一戰線。

翁曉玲稍早於社群平台發文，大酸卓榮泰「見笑轉受氣，是對翁曉玲的質詢招架不住了嗎？」她表示，卓上任時說新內閣一定是「溝通內閣」，但聽其言、觀其行，則是「杯葛內閣」、「造謠內閣」， 現在又多了 「機密內閣」的頭銜。

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翁曉玲質疑，原來戰時民眾要找糧食，機關會回答說「機密」？ 除非秀出民進黨黨證當成是通關密語。卓榮泰現在只要面對不想回答或是沒能力回答的問題，就說是機密；真的好大官威，對立委問政的資料，竟然拒絕提供，可見是心中有鬼，怕大家查出更多弊案？

翁曉玲更說，當初國會改革法案增修「藐視國會」的罰則絕對是有必要的，只可惜被一群「保皇派」大法官封殺了修法，爾後還是要再修法，否則不足以制衡這種狂妄、無法無天的行政威權。

對此，行政院發言人李慧芝今日表示，依照「立法院職權行使法」規定，立法院院會及各委員會向行政部門索資，皆有相關規定及程序，個別立法委員索資，也需要遵循「政府資訊公開法」以及「國家機密保護法」等相關規定與審核程序，這是法治國家的基本要求。

李慧芝強調，鑑於翁委員很有可能再次索取涉及國家機密的相關資訊，為求慎重，卓院長表示將親自把關，以確保國家安全。

李慧芝表示，對於國家安全的重要資訊，政府一定會堅定立場，絕對不會站到後面去，行政院會站在保護國家機密、保障國家安全的最前線，也請委員尊重國家憲法與憲政體制，與國家與人民站在同一戰線。

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