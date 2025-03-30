徐巧芯說「仇恨值」緣由 王鴻薇批政院未送預算解凍報告

國民黨主席朱立倫和立法委員徐巧芯、王鴻薇，一同出席還錢於民政策說明會。（記者田裕華攝）

2025/03/30 16:22

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部今（30）日在麥帥一橋下舉辦的第一季松山區黨員慶生會健走活動，為反制罷免，變成「還錢於民」政策說明會，徐巧芯表示，她跟王鴻薇的仇恨值高，是民進黨仇恨她們，「因為我們把他們搞得亂七八糟，想要除之而後快」。

國民黨「還錢於民」政策說明會今天在麥帥一橋下舉辦，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、趙少康、台北市議員秦慧珠、詹為元、柳采葳、李明賢等都到場；朱立倫稱王鴻薇、徐巧芯是台北市增加預算的大功臣，蔣萬安也細數兩人為台北市爭取的建設及經費。

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徐巧芯則說，「大罷免若贏，院長柯建銘」，很多人說她跟王鴻薇仇恨值很高，是民進黨對他們仇恨，因為「我們把他們搞得亂七八糟，想要除之而後快」；痛批民進黨背叛中華民國，想搞類戒嚴，導致戰爭越來越近。還說她會努力變成更好的人，她不是傳統的國民黨政治人物，骨子裡有一股血氣跟叛逆，有些人很喜歡、有人不能認同，但大家都是為了中華民國。

王鴻薇痛批民進黨搞政治鬥爭，直到上週五下班前，行政院沒有送出任何一個預算的解凍報告到立法院，行政院不是要預算，而是要罷免。

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