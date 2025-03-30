「人民是頭家」新北場 蘇巧慧：民眾擔憂台灣局勢以行動守護民主

蘇巧慧受到鄉親熱烈歡迎。（記者董冠怡攝）

2025/03/30 16:00

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨「人民是頭家」新北場今天下午在板橋第二運動場登場，估有上千人與會，新北黨部主委蘇巧慧入場時，走上司令台受到鄉親熱烈歡迎，民眾高喊「市長好！」蘇巧慧受訪表示，天氣濕冷，可是仍有這麼多民眾站出來，尤其黨公職都帶著支持者們前來，就是因為擔心現在台灣的局勢，並化成具體行動，希望能以熱情守護台灣與民主。

蘇巧慧指出，不論是否為民進黨的支持者、台灣公民，站在這裡的每個人，都是期盼台灣引以為傲的民主可以繼續堅持下去、重新恢復國會秩序，大家抱持同樣信念齊聚一堂，這是今天活動最大的目的。

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她說，國民黨在國會擴權、濫權，引起人民憤怒，不僅不思檢討，反倒以罷制罷，甚至發動莫須有的空殼公投，試圖用政黨對決方式回應，保住自身席位，使人民更火大，藍營鷹要好好傾聽民意、自我檢討，這才是讓台灣恢復秩序的唯一方法。

蘇巧慧提到，新北市六名綠委被發起罷免，目前處於第一階段，她們能夠做的就是更謙虛地傾聽民意、更認真地做好自己的事，也會向人民證明，真正的好立委就是在國會有表現、在地方有成績，堅守民住和國會秩序，這樣的立委應該要留下、剔除不適格者。

蘇巧慧提及，現場另有很多公民團體（擺攤），一方面是讓更多群眾知道，罷免行動如火如荼進行中，另一方面而言，讓更多人得以就近展現自己的憂慮及熱情，這些人長時間以來，犧牲自身假期投注心力付出，為的是想要延續台灣的民主，呼籲眾人給予支持、加油打氣，民進黨也會作為公民行動最堅強的後盾。

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