推罷免讓立法院回歸專業 陳柏惟：立委要站在台灣立場對抗中國

前立委陳柏惟（左四）與多位市議員及罷團一起敲羅。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/30 15:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由民進黨中西區議員江肇國主辦，同黨的東南區議員鄭功進、陳雅惠及中西區議員黃守達協辦「人民是頭家」的廟口開講今天上午在西區德順宮舉行，前立委陳柏惟強調罷免不是為私怨，是因為這個國家開始不正常，國民黨立委為中國太太說話，率團去中國不跟國會報告，推罷免是希望立法院回歸專業，選出來的立委要站在台灣立場對抗中國。

此外，民進黨新北市議員卓冠廷則痛批羅廷瑋的行為，已非只有民進黨要罷免他，連國民黨都想要罷免他，不止如此，他呼籲把盧秀燕在台中市三個子弟兵市區的三位立委都罷掉。

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為衝二階罷免連署，民進黨中西東南區的市議員今天合辦「人民是頭家」的宣講，前立委陳柏惟表示，罷免要有正常的理由，因為台灣自從在藍白成多數黨，所做的事沒有一件數為台灣設想，用執政黨貪污腐敗為理由跟中國唱和，對總預算有意見也不協調，直接對執政黨用恐嚇。

陳柏惟表示，立法院是專業的地方，過去行政院長蘇貞昌會開說明拿著大的棍子說明政績跟民眾溝通，他認為藍、綠對民生議題最大的差別是，罵民進黨，民進黨改，但罵國民黨，國民黨會兇回去，因此要把國民黨立委開除。

陳柏惟表示，罷免不是為私怨，是因為這個國家開始不正常，是因為國民黨立委為中國籍的太太說話，國民黨立委帶人帶旅遊團去香港，都不用向國會報告，在面對中國的飛彈是對準台灣，共機每天在繞台，國民黨立委至少要表態，傅崐萁既然跟中國要好，也應該要求中國不要如此。

陳柏惟表示，推動罷免國民黨立委是希望立法院回歸專業，因為選出來的立委要站在台灣立場對抗中國。

對此，羅廷瑋表示，無論是過去擔任基層民意代表，還是現在擔任立法委員，都是以民眾的需求優先，做事也從來不看黨派，他關注的是政府的政策與福利是不是有利於民眾的，民眾的需求有沒有被聽見、被照顧，地方建設有沒有推進，這些才是真正應該被關心的事情，他會繼續把重心放在民眾需要的地方，全力以赴做好每一件台中市民需要的。

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