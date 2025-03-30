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    三批民進黨挺王鴻薇、徐巧芯 朱立倫：2人是北市每年大進帳功臣

    國民黨主席朱立倫出席還錢於民政策說明會。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫出席還錢於民政策說明會。（記者田裕華攝）

    2025/03/30 14:49

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨今（30）日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民」政策說明會；國民黨主席朱立倫致詞先催票後火力全開，批民進黨「民主之恥」、「抹紅國民黨所有立委」，還說王鴻薇、徐巧芯是北市每年增加進帳416億元的大功臣。

    朱立倫呼籲大家要出來投下不同意票，就是力挺王鴻薇、徐巧芯、就是支持蔣萬安；他批評民進黨3點表示，第一，全世界任何一個民主國家，找不到像民進黨這樣發動大罷免對付在野黨，痛批是「民主之恥」。

    第二，批評民進黨指控王鴻薇、徐巧芯、國民黨委員通過財政收支劃分法、嚴格監督預算的作法，但因為通過財劃法，台北市每年可多增加416億元，王鴻薇、徐巧芯是台北市的大功臣，民進黨卻顛倒是非。

    最後朱立倫批評民進黨騙無可騙，最大的謊言是要抹紅所有的國民黨立委，並指先前民進黨在把免基隆市長謝國樑時，抹紅說只要謝國樑當基隆市長，就會開放基隆港變成中共軍隊登陸地方，事實根本不是如此；現在大罷免潮才到第二階段，民進黨就開始抹紅國民黨立委。強調國民黨才是最愛台灣、最愛中華民國的政黨，反對共產主義、也反對台獨害台灣。

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