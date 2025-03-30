台中罷免廟口開講 綠議員：「1人拉5人」罷免會成功

台中市議員江肇國等人舉辦「人民是頭家」廟口開講，呼籲4月25日前大家「1人拉5人」，一定要做到，罷免一定會成功。（記者陳建志攝）

2025/03/30 14:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體發動罷免，為了維持連署熱度，民進黨台中市議員江肇國等議員，今天在西區德順宮舉行「人民是頭家」廟口開講，市議員陳雅惠、何文海、黃守達、鄭功進等人都到場助講，江肇國表示，藍營立委在立法院亂搞，要的就是「亂」，而罷免就是阻擋的最好方法，呼籲大家「1人拉5人」；陳雅惠議員也批評，既然亂刪預算做不好，大家就把他們罷免掉換人。

江肇國表示，中六選區罷免羅廷瑋還差2萬2千份，要大家「1個人再拉5人」，絕對有信心衝破2階連署拉下羅廷瑋，並說2024年總統、立委選舉，總統雖然贏了，但是失去了國會多數，原本以為只是自己選舉的成敗，沒想到1年多來，台灣好像要被抬走，整個台灣人好像都輸了。

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江肇國說，現在監察院快關門，憲法法庭無法運作，到底誰贏了？以財畫法來說，說要討錢給地方，藍營立委說修法後台中增加262億，但過去一般補助款、特別補助款、計畫補助款，1年就從中央拿到超過300億，現在這樣錢反而變少了。

江肇國說，藍白立委大砍中央預算2千多億，現在租屋補貼已經受影響，請問誰贏？其實全台灣都輸，請問有什麼好？他們要的就是「亂」，台灣亂中國就要進來了，大家看懂了嗎？我們一定要擋下來，而最好的方法就是「罷免」，做不好罷免拉下來天經地義，不要說罷免多花錢，現在失去的經濟發展、社會安定，都是錢買不回來了，為了台灣的未來，就算罷免要多花錢，也都花得有價值。

江肇國說，不要說罷免是政黨惡鬥，我們看到曹興誠、李喬都站出來當連署人，看到這麼多年輕人沒日沒夜衝罷免，這已經是全國人民守護民主的運動，罷免的列車已經開了，一定要衝破中國在台灣設下的圈套，一定要把這些當「內應」的立委一個一個拉下來，如果罷免不過藍白一定會變本加厲，越來越過份，大家不能只有害怕，呼籲大家4月25日前「1人拉5人」，一定要做到，罷免一定會成功。

陳雅惠議員也表示，我們喜歡自由的生活，中配「亞亞」的武統言論讓人無法接受，既然她喜歡被管，那就慢走不送回去中國。強調藍營立委面對罷免質疑「我們有好好做為何要罷免？」，但請問這1年多來有聽人民的聲音嗎？人民希望不要亂砍預算，你們有做到嗎？既然做不好，拜託大家一定堅定支持罷免過關。

台中市議員陳雅惠質疑國民黨立委這1年多來沒聽人民心聲、亂刪預算，既然做不好就罷免換人。（記者陳建志攝）

台中市議員江肇國等人今天舉辦「人民是頭家」廟口開講，雖下雨仍吸引數百位民眾到場。（記者陳建志攝）

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