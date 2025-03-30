挺徐巧芯不見費鴻泰 黃呂錦茹：該出來就會出來

國民黨台北市黨部今（30）日舉辦「還錢於民」政策說明會，反制對王鴻薇、徐巧芯的罷免。（記者田裕華攝）

2025/03/30 14:33

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部今（30）日在麥帥一橋下舉辦第一季松山區黨員慶生會健走活動，但為反制罷免，現場進行「還錢於民」政策說明會；國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安都到場，台北市議員秦慧珠與立委徐巧芯擁抱化解「走火入魔」說影響，但有立委選舉恩怨的前立委費鴻泰仍未見出席，市黨部主委黃呂錦茹表示，「該出來的時候，就會出來」。

今天的活動除了朱立倫、蔣萬安，深陷罷免風暴的立委徐巧芯、王鴻薇外，還有趙少康及松山、信義選區議員秦慧珠、詹為元，卻不見之前因立委初選恩怨的前立委費鴻泰；黃呂錦茹表示，今天市黨部慶生會，邀請的是松山區第一季的壽星，另因為大罷免，也廣邀里長及地方組織幹部出席力挺，沒有特別找費鴻泰，大家都是自動自發來的基層朋友，沒有特別找哪一位。

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對於接下來費鴻泰會不會幫徐巧芯，黃呂錦茹表示，費鴻泰費是非常明理的人，都沒有口出惡言，甚至徐巧芯選舉的時候，費鴻泰的組織都有動員幫徐巧芯，國民黨是團結的國民黨，不允許初選發生的嫌隙被用來分化破壞，「他（費）該出來的時候，就會出來」。

秦慧珠在隨後與徐巧芯一起接受訪問時也幫腔表示，費鴻泰其實淡出地方已經久了，現在在一家上市公司當副董事長，有非常好的工作，也非常的忙碌，基本上已經很少在地方上跑行程，並不是不參加這場活動，很多地方上的活動都很少出現，應該是非常的忙碌在企業界努力的打拚。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪。（記者田裕華攝）

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