國民黨推「反惡罷」口號拉韓國瑜下水 周軒酸：韓粉絕對暴怒

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/03/30 14:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動持續延燒，國民黨團總召傅崐萁近日主張「反惡罷」宣傳三大主軸，強調「大罷免，等於罷免立法院長韓國瑜、等於廢除財劃法修法、等於支持軍事戒嚴」。對此，政治工作者周軒今（30）日分析，直指這一招恐成為「雙面刃」，反而助攻罷免聲勢。

周軒在臉書發文表示，大罷免到現在，國民黨的昏招越出越多，最新的招數是一句仿冒罷免藍委公民團體的口號：「罷免（藍委名，例如傅崐萁），就是罷免韓國瑜」他認為，這口號看起來是想號召韓粉出來反罷免，但作用力永遠等於反作用力。

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周軒指出，第一，看在非藍營支持者眼裡，簽藍委的罷免二階連署，居然可以順便把韓國瑜趕下立法院長寶座，「那還不簽爆？」第二，對藍營支持者來說，只覺得韓院長明明議事中立躲好好的，「傅崐萁、朱立倫幹什麼硬要扯韓國瑜下水？」最後，在韓粉眼中，絕對會暴怒，「誰都知道傅崐萁、韓國瑜和朱立倫素來不合，這口號喊出去，分明是拖韓國瑜下水，幫朱立倫、傅崐萁擋子彈，無良到了極點」。

周軒續指，當國民黨各地方舉辦反罷免說明會時，場外公民團體舉一個標語出來：「罷免（徐巧芯/王鴻薇/葉元之/羅明才/廖先翔/邱若華/鄭正鈐/邱鎮軍/江啟臣/馬文軍/謝衣鳳/丁學忠/傅崐萁⋯⋯），就是罷免韓國瑜，一兼二顧，謝謝朱立倫」，他直言「難看的不知道是誰」。

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