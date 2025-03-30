30％台灣人不認為中國是境外敵對勢力 黃守達：罷免要翻轉這30％

民進黨市議員黃守達要大家踴躍連署罷免。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/30 13:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中西東南區市議員今天在西區德順宮舉行「人民是頭家」的廟口開講，中西區市議員黃守達表示，中國對台灣文攻武嚇一直沒有減少，但亞亞案及北一女國文老師區桂芝事件深深影響台灣人，總統賴清德有魄力站出來說要守護台灣守護民主，但民調還有30%台灣人不認同賴清德17條措施、認為中國是境外敵對勢力是錯的，這30%的人可能會威脅台灣的社會及民主，為何要罷免？就是要翻轉這30%。

黃守達表示，30%這數字近來會深深影響到台灣，首先是藍白亂砍預算，砍掉二千多億，只講跟台中市的中西東南有關三大文化建設，國家美術館、國家資訊圖書館及文資園區，這三個文化建設，凍結預算30%，一年預算只能執行9個月，到9月份就關門；另外，藍白聯手修改財劃法，將原本中央的錢挪來給地方，但補貼會消失，租屋、育兒津貼都會減少，會減少30%。

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黃守達更強調，中國對台灣文攻武嚇一直沒有減少，但亞亞案及區桂芝事件深深影響台灣人，總統賴清德有魄力站出來說要守護台灣守護民主，但民調還有30%台灣人不認同賴清德17條措施、認為中國是境外敵對勢力是錯的，這30%的人可能會威脅台灣的社會及民主，為何要罷免？就是要翻轉這30%，二階段連署成功，投票率要25%才能通過，但民進黨要投到30%，才能嚇阻胡搞瞎搞的國民黨立委。

黃守達並指出，目前中六選區罷免羅廷瑋的連署約7成，只剩下3成，因此大家一同來連署，讓二階罷免能成功。

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