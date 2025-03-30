馬英九基金會帶學生團訪中國 官員轟：為虎作倀搞統戰

馬英九基金會執行長蕭旭岑3月28日率領30名「大九學堂」學員訪問中國山東省。（資料照）

2025/03/30 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬英九基金會執行長蕭旭岑近日率30名學員訪問中國，行前痛批總統祭出「賴17條」、用行政手段限縮兩岸交流、將兩岸推向「準戰爭邊緣」。官員駁斥，馬辦每次帶團去中國，套路就是把台灣政府罵一遍，這種是協助中共對台統戰，替中共統戰「為虎作倀」，呼籲國人不應參加統戰活動。

為遏阻中共統戰滲透，賴清德總統已於國安高層會議提出17項因應策略，強調「兩岸宗教、文化、學術、教育等交流應『去政治化』、『去風險化』，教育部等單位，應提升學生對中國的識讀教育及兩岸交流認知。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑日前聲稱，賴總統祭出「賴17條」後，用行政手段限縮兩岸交流，也限制人民的各項自由與權利，用意識形態扭曲中華民國憲法，將中國大陸視為「境外敵對勢力」，將兩岸推向準戰爭邊緣。

蕭更指控，即使賴政府打壓推動兩岸和平的民眾，恐嚇宗教與文化交流活動，但馬英九基金會不會因此卻步。

對此，熟稔兩岸情勢的官員今日受訪表示，馬英九基金會每次帶團去中國，就是把台灣政府罵一遍，你帶青年赴中單純交流即可，為何要把自己國家的政府痛罵一頓？卻從不歸責中國每天軍機艦擾台，不譴責中共推出懲獨22條。

官員指出，馬、蕭這些人從來不講中國對台灣的威脅，只會宣稱要促進兩岸交流，每次去中國之前，就是把台灣政府罵一頓，將青年交流活動與中共統戰掛勾，一昧歸責台灣政府，從不敢要求中國政府改善，要中共對台灣友善一點。

官員質疑，目前兩岸情勢嚴峻，主因是中國軍事威脅非常嚴重，各種複合性施壓、極限施壓步步進逼，這些事似乎在馬英九眼中都不算威脅，「馬英九基金會這一團，只是在幫中共對台的嚴重威脅，『擦脂抹粉』、『粉飾太平』而已」。

「幫中共鬆動台灣人的警覺心！」官員分析，馬英九基金會不僅在鬆動台灣人的警覺心，也把事情全歸責於台灣政府，完全在配合中共統戰，「連帶台灣學生去交流，都可以從頭到尾在罵政府」。

官員直指，馬英九基金會舉辦的青年交流活動，並不是單純交流活動，而是肩負中共對台統戰任務，政府對這種行為嚴厲譴責，國人須有所了解，不要被馬英九基金會蒙蔽。

他批評，馬英九基金會這種團體持續帶團赴中，對兩岸交流有何幫助？須嚴正譴責這種為中共統戰的交流形式，替中共「為虎作倀」的交流，呼籲國人不應參加這種統戰活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法