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    美機密備忘錄曝光 陳冠廷：可見美國將集中資源協防台灣

    美國國防部長赫格塞斯簽署的機密備忘錄顯示，美軍未來優先任務為「強化本土防衛」與「遏制中國奪取台灣的行動」。（歐新社）

    美國國防部長赫格塞斯簽署的機密備忘錄顯示，美軍未來優先任務為「強化本土防衛」與「遏制中國奪取台灣的行動」。（歐新社）

    2025/03/30 12:52

    相關新聞請見：

    美防長赫格塞斯機密備忘錄曝光！唯一優先防止中國侵台

    〔記者黃靖媗／台北報導〕《華盛頓郵報》29日獨家報導指出，美國國防部長赫格塞斯最近簽署一份機密備忘錄，指示未來軍方的優先任務為「強化本土防衛」與「遏制中國奪取台灣的行動」，並說明五角大廈針對台灣將採取「拒止防衛」（denial defense）戰略。對此，民進黨立委陳冠廷認為，這代表美國正在重新調整軍事戰略，集中資源於台灣等印太地區，台灣也應該向自身投入更多國防資源。

    陳冠廷表示，從此份備忘錄可以看出，美國清楚理解中國的威脅，因此決定大幅集中資源在印太地區，「印太重中之重就是台灣，拒止中國需要台灣投入資源在自身，包含投入更多國防資源在自身」。

    陳冠廷強調，美方不僅關注台灣自身的防衛能力，也致力於改善整個印太區域的物流、協調、物資儲備與後勤系統，例如日本最近自衛隊協同合作的改變，成立統合作戰司令部，正是盟友合作的開始。

    陳冠廷進一步表示，美國在台協會（AIT）與台灣的合作正持續深化，尤其在緊急應變醫療等領域，都能看到AIT處長谷立言的積極參與，這些合作都顯示美方對台灣安全的高度重視及實質支持。

    陳冠廷認為，面對美國的戰略調整，台灣必須積極回應，展現全國防衛韌性，投入資源，強化自我防衛的決心與能力，也應該理解美國對區域的強力承諾跟善意，更要加強區域合作。

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