高雄也罷藍委！「胖卡」1天收近6百份連署 志工驚呼超預期

罷藍委胖卡進駐高雄，首日就有近六百份連署，今天還有一天。（反共護台志工聯盟提供）

2025/03/30 12:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕「反共護台志工聯盟」罷藍委胖卡巡迴高雄，昨（29）日第一天就收到約6百份連署，今上午還在準備，就有多組歌迷填單，還有人送點心飲料打氣，志工感覺好窩心，直言反應超乎預期。

大罷免行動邁入第二階段，「反共護台志工聯盟」安排胖卡車巡迴全台各罷免藍委選區，高雄雖然沒有藍委，因大港開唱會吸引許多外縣市歌迷齊聚，列入第一波胖卡巡迴點，昨、今兩天在高雄捷運橘線鹽埕埔站1號出口外爭取連署。

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立委沈伯洋昨專程南下助陣，在地立委黃捷晚間到場打氣，並發文鼓勵大家聽完大港開唱，簽了罷免連署再回家；主辦單位估算昨天約收到5、6百分連署書，反應相當熱絡。

胖卡車今上午到場整備、中午開張，整備期間就有多組歌迷經過時先連署，還有人送來點心飲料，有台東歌迷看到胖卡上的立委姓名轉身想連署，可惜因戶籍在高雄、無法參與。

志工說明，胖卡到高雄均依規定申請路權，會持續到今天晚上，歡迎各縣市歌迷來連署，35位藍委都有連署單。

罷藍委胖卡進駐高雄，反應熱絡。（反共護台志工聯盟提供）

罷藍委胖卡進駐高雄，反應熱絡。（反共護台志工聯盟提供）

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