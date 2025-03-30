愛台工程師設計「連署神器」 助美國僑胞罷藍委

僑胞自發推動的罷免連署活動當地時間29日下午在曼哈頓中城區的幸福堂設立連署站，2小時就蒐集到60份連署書。（讀者提供）

2025/03/30 12:17

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免二階連署邁入倒數30天，海外僑胞也響應罷藍委，「台美聯罷工作站」由愛台工程師團隊開發「連署神器」，協助查詢、下載、收件、寄送，讓連署書「保密送達台灣」；團隊也將於4月5、6、12、13日在紐約市中心陸續設置連署站，透過海外郵寄或由僑務委員江俊霖及國策顧問莊振輝協助親自搭機帶回台灣，讓海外僑胞也能透過民主機制表達對台灣的期望與訴求。

由紐約當地的台灣僑胞自主發起的「台美聯罷工作站」，近來成立「鷹眼部隊」負責空投A4白紙+回郵信封，以及「美洲獅部隊」協助全美各城市設立罷免連署攤，專門為在美國的台灣人提供「第二階段罷免連署的收件與寄件服務」，並開發「連署神器」網站，協助罷免連署的查詢、下載，同時提供罷免資訊與指引，確保大家了解流程並順利參與。

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僑胞自發推動的罷免連署活動當地時間29日下午在曼哈頓中城區的幸福堂設立連署站，2小時就蒐集到60份連署書。據透露，連署活動獲得年輕世代積極響應，哥倫比亞大學、紐約大學的學生們紛紛主動投入，彰顯海外台灣青年對民主與家鄉未來的重視，據統計，當中以國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、廖偉翔與羅庭瑋的份數最多。

協助協調活動場地的僑務委員江俊霖表示，許多年輕朋友主動協助活動進行，包含解說連署程序、整理文件，，充分反映了海外台灣青年對國家民主的熱情和使命感；哥倫比亞大學王姓研究生也分享：「國家的事，就是每一位台灣人的事。我們雖然人在海外，但心始終與台灣緊密相連」，希望表達海外青年的心聲，也展現對家鄉的責任感。

據透露，台美聯罷工作站和美洲獅戰隊將於4月5、6、12及13日在紐約市中心持續擴大活動規模，除了中城區之外，哈德遜園區（Hudson Yards）、紐約大學周邊以及法拉盛等多處將陸續設置連署點，號召更多海外僑胞加入連署行動；同時透過網路平台擴大連署參與的範圍，詳情可洽詢台美聯罷工作站。

江俊霖表示，未來兩週蒐集到的連署書，將與發起的台僑協調，透過海外郵寄或於4月13日由他代收，並將偕同國策顧問莊振輝親自搭機帶回台灣；他強調，海外罷免連署不僅是對個別立委的表態，更希望喚醒更多人對民主程序與公民權利的重視，期待台灣政治環境能更趨良善。

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