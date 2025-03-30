罷免藍委羅廷瑋 台中志工宣布連署衝破1萬8千份

台中民進黨今天舉行廟口開講，罷免羅廷瑋志工「呱呱」（左3）宣布二階連署已經破1萬8千份。（記者陳建志攝）

2025/03/30 12:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體發動罷免繼續致力第二階段連署，民進黨台中市議員江肇國今天（30日）在西區德順宮舉行「人民是頭家」廟口開講維持熱度，罷免台中第6選區國民黨立委羅廷瑋的志工「呱呱」上台時宣布，第二階段連署已經衝破1萬8千份，但罷團將安全門檻訂為4萬份，呼籲趕快邀親朋好友一起連署，並敲鑼高喊「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。

今天雖下雨、天際冷颼颼，但這場廟口開講仍吸引數百位熱情民眾到場，台中第6選區罷免民間團體志工「呱呱」，今天上台時宣布，第二階連署已經破1萬8千份，但安全門檻是4萬份，請大家趕快邀親朋好友參與連署，把打架、鬧事的立委全罷免。

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「呱呱」表示，羅廷瑋原本是有理想的年輕人，但是當上市議員、立委卻荒腔走板，日前還發生助理帶小朋友看醫生後，事後卻找官員和醫師到辦公室耍官威的狀況，大家要讓這種立委代表台中人嗎？請大家趕快來參與連署罷免。

「呱呱」又表示，罷免志工日前在新光市場租攤位，原本是在水溝蓋旁收連署書，有民眾看到不忍協助租攤位，結果才剛使用卻被通知不租了，有消息就傳出是羅廷瑋在背後施壓，呼籲大家「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。

台中民進黨今天舉行廟口開講，雖下雨仍吸引數百位民眾到場高喊「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。（記者陳建志攝）

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