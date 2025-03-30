為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免藍委羅廷瑋 台中志工宣布連署衝破1萬8千份

    台中民進黨今天舉行廟口開講，罷免羅廷瑋志工「呱呱」（左3）宣布二階連署已經破1萬8千份。（記者陳建志攝）

    台中民進黨今天舉行廟口開講，罷免羅廷瑋志工「呱呱」（左3）宣布二階連署已經破1萬8千份。（記者陳建志攝）

    2025/03/30 12:00

    〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體發動罷免繼續致力第二階段連署，民進黨台中市議員江肇國今天（30日）在西區德順宮舉行「人民是頭家」廟口開講維持熱度，罷免台中第6選區國民黨立委羅廷瑋的志工「呱呱」上台時宣布，第二階段連署已經衝破1萬8千份，但罷團將安全門檻訂為4萬份，呼籲趕快邀親朋好友一起連署，並敲鑼高喊「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。

    今天雖下雨、天際冷颼颼，但這場廟口開講仍吸引數百位熱情民眾到場，台中第6選區罷免民間團體志工「呱呱」，今天上台時宣布，第二階連署已經破1萬8千份，但安全門檻是4萬份，請大家趕快邀親朋好友參與連署，把打架、鬧事的立委全罷免。

    「呱呱」表示，羅廷瑋原本是有理想的年輕人，但是當上市議員、立委卻荒腔走板，日前還發生助理帶小朋友看醫生後，事後卻找官員和醫師到辦公室耍官威的狀況，大家要讓這種立委代表台中人嗎？請大家趕快來參與連署罷免。

    「呱呱」又表示，罷免志工日前在新光市場租攤位，原本是在水溝蓋旁收連署書，有民眾看到不忍協助租攤位，結果才剛使用卻被通知不租了，有消息就傳出是羅廷瑋在背後施壓，呼籲大家「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。

    台中民進黨今天舉行廟口開講，雖下雨仍吸引數百位民眾到場高喊「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。（記者陳建志攝）

    台中民進黨今天舉行廟口開講，雖下雨仍吸引數百位民眾到場高喊「罷免羅廷瑋，台中回正軌」。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播