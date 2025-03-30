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    一定要罷免！台中西區「人民是頭家」宣講 痛批藍白聯手欺侮台灣人

    民進黨在中市西區舉行「人民是頭家」的宣講，一同敲羅展示罷免藍委的決心。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨在中市西區舉行「人民是頭家」的宣講，一同敲羅展示罷免藍委的決心。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/30 11:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市中西東南區市議員江肇國、黃守達、鄭功進、陳雅惠今天在西區德順宮舉行「人民是頭家」的宣講，衝刺罷免第二階段連署，助攻罷免台中第六選區國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」，眾人一起「敲鑼」，痛批藍白合作欺負台灣人、亂刪預算，受制於立委傅崐萁，三天兩頭去中國「朝貢」，一定要罷免。

    台中市東南區市議員鄭功進表示，面對對岸用各種手段對付台灣，如同大百貨公司對付小小雜貨店，他批評羅廷瑋及民眾黨主席黃國昌都是「變色龍」，一定要讓他們下台。

    南屯區市議員何文海也來助陣，他表示，幸好還有選罷法，可以「下架垃圾」，雖然天氣很冷，但大家很熱情，這段時間看到電視新聞非常難過，看到國民黨及民眾黨聯手欺侮台灣人，只聽傅崐萁指令，而傅崐萁老是跑去中國朝貢、聽中國指令，國民黨被傅崐萁控制，藍白聯手大刪預算，國民黨立委只會舉手，世界沒有這樣刪預算，而且中國武力增強，只有藍白刪國防預算，這一切都是中國的陰謀，這種立委要罷免掉。

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