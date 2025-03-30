大罷免加溫 民進黨台中市黨部即起成立「應變小組」

日前民進黨市議員陳淑華在宣講時，遭不理智的民眾漫罵，中市黨部成立因應小組隨時應變。（民眾提供）

2025/03/30 09:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對近來一些民眾對罷免國民黨立委的公民團體及民進黨市議員不友善的行為，民進黨台中市黨部為保護罷團及黨籍市議員，成立應變小組，成員民進黨中市黨部主委許木桂、還有市議會黨團總召王立任及６個罷免立委選區的市議員及律師，只要對方「動手動腳」，有搶奪文宣、宣講工具就要報警，即日起運作。

近日大罷免加溫，台中第４選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工日前在水湳市場設攤宣講時，遭人搶擴音器及拉扯；民進黨西屯區市議員陳淑華28日到水堀頭黃昏市場挺大罷免宣講時，遭民眾嗆聲、謾罵「癩蛤蟆有毒，人人得而誅之！」。

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對此，民進黨中市黨部主委許木桂表示，為保障在大罷免期間，罷團及黨籍市議員在街頭宣講的安全，正式成立「應變小組」，成員除了他自己外，還有黨團總召王立任及罷免六個國民黨立委選區的市議員及律師。

許木桂表示，應變小組只要發現有罷團及黨籍市議員在宣講時遭到不理智民眾的攻擊，如搶奪文宣、宣講工具等，就要立即報警，以保障其相關人員的安全。

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