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    罷藍委胖卡巡迴大港開唱周邊 黃捷：聽完演唱會簽個連署再回家

    黃捷鼓勵歌迷聽完大港開唱簽個連署再回家。（翻攝臉書）

    黃捷鼓勵歌迷聽完大港開唱簽個連署再回家。（翻攝臉書）

    2025/03/30 09:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕反共護台志工聯盟安排罷藍委胖卡車巡迴至高雄。立委黃捷昨晚到場相挺、並探班在場駐點的立委沈伯洋，黃捷向齊聚高雄的各縣市歌迷喊話，聽完大港開唱、簽個罷免連署再回家吧。

    大罷免行動進入第二階段，反共護台志工聯盟預計安排胖卡車於全台各罷免藍委選區巡迴，本週第一波先開進「大港開唱」與「雙和反共音樂會」周邊，號召公民加入連署。

    臉書社群高雄好過日第一時間即發文相挺，鼓勵假日來大港開唱、到港邊出遊的歌迷也可以簽大罷免！並感受高雄各種掏空你荷包的演唱會，音樂祭也回來了，強調這些都不是從天而降，是高雄人勇敢罷免不適任的市長，高雄可以，台灣也可以！

    黃捷昨晚也到場探班，與沈伯洋一起舉牌，邀請歌迷聽完大港開唱、簽個罷免連署再回家，做個堂堂正正的台灣人，做個快快樂樂的大港人。

    她說明，連署站今天3月30日中午12點到晚上9點，位於高雄捷運橘線鹽埕埔捷運站1號出口，高雄人雖然不用簽，也歡迎來當志工幫忙收！

    網友留言「高雄人平常有努力目前沒壓力」、「大罷免藍白、全民好未來」、「大罷免，大成功」；但也有網友持不同看法「不能好好聽歌嗎」、「人家好好看演唱會硬要去罷免、真的噁心」。

    黃捷鼓勵歌迷聽完大港開唱簽個連署再回家。（翻攝臉書）

    黃捷鼓勵歌迷聽完大港開唱簽個連署再回家。（翻攝臉書）

    黃捷鼓勵歌迷聽完大港開唱簽個連署再回家。（翻攝臉書）

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