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    黃國昌衝北所靜坐 四叉貓批「想規避集會遊行法」：很不要臉

    「四叉貓」劉宇在臉書批評黃國昌「很不要臉」，想用一個人靜坐的說法來規避集會遊行法。（資料照）

    「四叉貓」劉宇在臉書批評黃國昌「很不要臉」，想用一個人靜坐的說法來規避集會遊行法。（資料照）

    2025/03/30 09:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨天下午5點「獨自一人」來到台北看守所「靜坐抗議」，聲稱要向赴北所遞狀，要求自費幫民眾黨前主席柯文哲找醫師看診。隨著靜坐到深夜，週邊小草、聲援者越聚越多，直到北所晚間10點後發新聞稿稱柯文哲獲得醫療照護後，眾人才離去。網紅「四叉貓」劉宇在臉書批評黃國昌「很不要臉」，想用一個人靜坐的說法來規避集會遊行法。

    劉宇表示，黃國昌說他一個人在北所門口靜坐，其他旁人與他無關，所以「不算集會遊行」，結果晚上9點之後，黃國昌拿麥克風說「宣傳車把音樂打開」、「大家把手機燈打開」、「一起喊口號」。劉宇質疑：「他真的很敢耶！為什麼民眾黨可以在北所門口開喇叭放音樂啦！警察都不處理？可以這樣宣講？犯人晚上不用睡覺？北所門口直接變成民眾黨專屬造勢場就對了。」

    在黃國昌靜坐期間，劉宇透過直播緊盯黃動向，而在北所宣布，在柯文哲自訴身體不適後，北所已戒護就醫後，劉宇另發一文諷刺：「黃國昌大勝利！民眾黨大勝利！柯文哲今晚21時55分派員戒護外醫，原來在看守所門口吵鬧就可以有特權。」

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