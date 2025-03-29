從228慘案看大罷免 民間力量呼籲「台灣大共識」

228慘案教育基金會董事長王克雄，呼籲大家要認清中國獨裁統治者本質。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/29 23:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市228關懷協會今（29）日舉辦「從228慘案看大罷免」講座，呼籲大家要覺醒看清國會亂象，中共滲透勢力如同「溫水煮青蛙」逐漸削弱台灣人民意志，面臨這樣威脅處境，大罷免行動刻不容緩，此時正是「台灣大共識」凝聚關鍵時刻。

228慘案教育基金會董事長王克雄、南市228關懷協會理事長王克紹兄弟，他們的父親王育霖檢察官是228事件受難者。家族的傷痛無法抹平，卻也讓他們更加堅定推廣人權民主教育。

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王克雄指出，從台灣「228事件」、中國「64天安門事件」到香港太陽傘運動鎮壓，可以看出共同點，中國的極權獨裁者於和平時期用軍隊殺害無武裝的人民，並將知識菁英份子抓起來，箝制言論自由，統治本質蠻橫與欺壓。台灣長期民主體制生活，向來不分藍、綠常在抗爭、遊行，一旦淪被中國脅迫統治，受不了中共的高壓獨裁統治而起來抗爭，「228歷史會不會重演？」值得深思。

228受難者林茂生（台灣第1位取得東京帝大文學士、第1位留美博士）的孫子林承志，加入台中大罷免行動連署志工行列。他說，藍白立委聯手削減國防預算，凍刪中央財算自主，杯葛憲法法庭運作，「如同先給你1張59分考卷，恐嚇叫你乖乖聽話才給60分以上，這樣你可以接受嗎」當然要走上街頭挺罷免！

林承志表示，台灣具有國際戰略地緣政治優勢，中共不敢打過來，當然就靠這些長期依賴「兩岸紅利」的國民黨親中派配合統戰，分化台灣內部、製造對立。然而危機就是轉機，罷免行動過程感受不少有良心、有反共的「正藍軍」、「外省第3代」挺身而出，這股力量正是「台灣大共識」關鍵時刻，一定要把握拚過關！

台南雖沒有被罷免立委對象，但啟動跨域合作連署站，率先加入台中罷免行列的山米咖啡所店主「山姆」也現身說法，他強調，「不反中國，反的是中國共產黨」，國民黨親中附和「和平協議」的論調，其實就是軟土深掘分化台灣主體意識，現在挺大罷免行動還來得及阻止。

228受難者的後代林承志分享參加台中大罷免行動的心路歷程。（記者洪瑞琴攝）

南市228關懷協會今日舉辦「從228慘案看大罷免」講座，呼籲大家凝聚台灣主體意識，阻止中共統戰勢力滲透。 （記者洪瑞琴攝）

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