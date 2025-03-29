流標17次！屏東縣枋寮鄉公所原地重建「上樑」了

枋寮鄉公所重建上樑，最快明年2月完工，前左為鄉長洪茂豐、前右為鄉代會主席劉榮謄。（枋寮鄉公所提供）

2025/03/29 23:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕舊屏東縣枋寮鄉公所屬危樓，在多年前就已爭取預算重建，但因改朝換代又日物價飛漲，前後流標達17次，去年總算發包成功且工程順利進行，日前舉辦「上樑」典禮，鄉民代表會主席劉榮謄說，原地重建一波三折，但工程相當用心，有信心成為枋寮海岸線的地標。

枋寮鄉公所2018年時，以屋齡老舊，出現漏水、壁癌且廳舍空間不敷使用為由，向內政部爭取經費，獲約8000萬元補助，公所當時編列約2000萬元預算配合款，並原地重建，但後續因碰上疫情，又全球物價飛漲、缺工等，標案無人聞問，先是壓低建造金額至9000萬元以下，希望吸引乙級營造商來投標，依舊乏人問津，先流標10次。

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時為區域立委的民進黨籍立委莊瑞雄，2018年在地方鄉親陳情下，力主內政部應對改建進行補助，後續經費雖遭收回，但以鄉民代表會主席劉榮謄為首的鄉代會成員，仍不斷向莊瑞雄陳情，指原鄉公所1980年取得建照，耐震係數不足有安全疑慮，空間根本已不敷現代辦公及洽公需求，莊瑞雄也再度力爭，並希望內政部考量疫情期間的物價飛漲，後續也爭取到應補助最高額度的1億元。

縱使如此，仍因偏遠等因素持續流標三次，鄉公所痛定思痛，決定變更設計，最後不再開挖地下室，而是採1樓停車方式增設2座電梯方便民眾洽公，外觀將以在地的海岸為意象，已於去年發包，三月舉辦「上樑典禮」代表工程已到一定階段。鄉長洪茂豐說，雖獲內政部補助1億元，但公所自籌仍高達7000多萬元，感謝政部、立委莊瑞雄及鄉代會爭取，新大樓將提供高品質服務空間造福鄉親。

鄉代會主席劉榮謄強調，回首重建來時路，實在很感動終於來到上樑階段，多年的努力也終於有了進展，而有鑑於緬甸大地震，位於地震帶的台灣，本就該在基礎建設上進行防震相關工程，將要求鄉公所確實監工，為鄉親提供最安全的新大樓服務鄉親。

枋寮鄉公所重建上樑，最快明年2月完工。（枋寮鄉公所提供）

枋寮鄉公所重建上樑，最快明年2月完工。（枋寮鄉公所提供）

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