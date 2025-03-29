桃園宣講反罷免 趙少康重提藍白合破局：全台灣最後悔的是柯文哲

戰鬥藍發起人趙少康出席桃園首場還錢於民政策說明會，上台宣講。（記者黃政嘉攝）

2025/03/29 22:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨反制大罷免，今天在桃園市楊梅區埔心公園舉辦桃園首場「還錢於民」政策說明會，黨主席朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康、立委涂權吉等人宣講，向楊梅鄉親大喊「反惡罷、護桃園」。趙少康提到，去年選副總統期間，被時任民眾黨主席的柯文哲分掉一些票，全台灣最後悔的就是柯文哲，關在看守所午夜夢迴，為什麼不跟國民黨合作？

趙少康談到兩岸關係，以中國配偶「亞亞」劉振亞武統爭議為例說，他反對亞亞言論，但光憑她的抖音內容會引起武統？總統賴清德才會引起武統！賴清德說兩岸是敵對關係，那就是宣戰。他用「亦敵亦友」形容兩岸，有時像敵對，有時像朋友，不然大陸怎麼願意跟台灣人做生意，讓台灣人賺錢？

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趙少康揶揄賴清德說兩岸不會打起來，美國會幫台灣，但烏克蘭總統澤倫斯基日前到美國白宮，卻被川普羞辱，民進黨騙大家說兩岸不會打，那當兵為何4個月變1年，前年輔選時，他說，「票投民進黨，青年上戰場」，現在就是這樣。若打城鎮戰，打到一兵一卒，在城鎮在楊梅都要作戰，大家希望這樣？

朱立倫、趙少康、涂權吉宣講時不斷呼籲，罷免投票那天，一定要投下不同意，反罷免。涂權吉說，他上任這一年，跟其他立院藍委合力通過巴氏量表、國土計畫展延6年、調漲公糧輔導收購，財劃法等等，希望民眾團結一致，讓藍委度過大罷免。

國民黨反制大罷免，在桃園市楊梅區埔心公園舉辦桃園首場還錢於民政策說明會。（記者黃政嘉攝）

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