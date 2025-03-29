「人民是頭家」前進高雄！ 陳其邁：做不好就要勇敢罷免

高雄市長陳其邁今天在人民是頭家政策宣講會開講。（記者李惠洲攝）

2025/03/29 21:59

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天在人民是頭家政策宣講會上，引用英國首相邱吉爾名言「對政治人物的無情，是偉大民族的象徵」；強調人民是頭家，他做得好就支持，做不好就要勇敢、用罷免方式淘汰掉。

陳其邁說，當台灣面對不管是中美貿易戰、東亞地緣政治改變，台灣的安全都是國人心心念念、共同煩惱的事。

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他引述二次世界大戰結束時，英國首相邱吉爾說過的話，對政治人物的無情，是偉大民族的象徵；人民是頭家，當他（政治人物）做得好的時候支持他，但他做不好的時候、要勇敢用罷免的方式把他淘汰掉，讓新的人做，這樣人民才是頭家。

高雄是民主聖地，上次總統大選立委8席全壘打，高雄8席立委在立法院裡衝鋒陷陣，對抗國民黨和在野黨，表現沒有給鄉親漏氣，所以他要拜託大家給8位立委掌聲，給他們鼓勵、力氣和支持。

同時再次誠懇大家，在台灣需要的時候，在行政院需要的時候，要勇敢站出來，把人民作主的聲音，跟台灣每一個角落的人說，我們是堂堂正正的台灣人，我們要當家做主，要勇敢加強連署、罷免的投票。

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