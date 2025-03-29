李孝亮母控藍營施壓兒！吳沛憶：天下父母心 盼青年守住善良底線

立委吳沛憶今天下午出席2025台北市加蚋盃國際少棒錦標賽開幕儀式，並擔任大會主席與開球嘉賓。（吳沛憶辦公室提供）

2025/03/29 21:47

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委吳沛憶第一階段罷免提議書死亡連署逾百件，領銜人李孝亮挨告偽造文書。李孝亮母親兩度發表聲明，點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹施壓李孝亮任領銜人。對此，吳沛憶今（29）日受訪呼籲，有心人士勿用不正義方式糟蹋中正萬華，天下父母心，關心政治或是想要從政的年輕人，應該守住善良的底線，為社會做好的示範。

吳沛憶今天下午出席2025台北市加蚋盃國際少棒錦標賽開幕儀式，並擔任大會主席與開球嘉賓。

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吳沛憶說，自己在中正萬華服務超過2500天，一直跟基層站在一起，為正義、為弱勢發聲。她身為中正萬華的立委，也在中央為台北市爭取預算，當選後也把選舉補助款捐出來給中正萬華學校孩子的基層運動，會繼續努力帶給中正萬華正向的進步。

對於藍營罷團領銜人近日風波，吳沛憶說，她也是為人女兒，家裡也有很為她操煩的母親，天下父母心，能感同身受，但身為公眾人物，道德跟守法是基本底線，希望關心政治或是想要從事政治的年輕人，應該守住善良的底線，做社會好的示範。

「罷免是公民權利，但不同意不公義罷免」。吳沛憶說，她的服務真金不怕火煉，國民黨造假紙包不住火，從事政治沒有那麼複雜，單純的信念就是為民服務、好好做事，所有的鞭策指教都是動力，會秉持初衷，站穩腳步，繼續努力。

吳沛憶說，她將更堅定的保護中正萬華，不會辜負大家的期待，也相信中正萬華善良的公民，不會姑息造假歪風，人民會主持正義，還給中正萬華乾淨的選風。

加蚋盃主辦單位、台北市東園球類運動推廣協會衞道弘說，感謝吳沛憶自擔任議員時便促成及支持加蚋盃興辦，協助媒合贊助、結合中央及地方政府提供支援。對於吳沛憶正面臨罷免，他說，吳沛憶長期支持基層運動，希望好立委能夠繼續為中正萬華服務。

立委吳沛憶今天下午出席2025台北市加蚋盃國際少棒錦標賽開幕儀式，並擔任大會主席與開球嘉賓。（吳沛憶辦公室提供）

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