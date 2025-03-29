高雄挺柯文哲晚會 小草淚喊「阿伯，清清白白」

高雄挺柯文哲晚會，與人在台北看守所前的黃國昌連線。（記者許麗娟攝）

2025/03/29 21:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，1月遭北院裁定羈押禁見3個月將期滿，北院裁定再延押禁見2個月，今（29）日支持者在高雄中正公園舉辦「凝聚挺柯文哲主席、祈福點燈音樂晚會」，現場聚集2500名小草，不少人含淚高喊「阿伯，清清白白」、「放人」，晚間並與人在台北看守所前的黃國昌連線。

高雄這場挺柯晚會，原本要壓軸出席的民眾黨主席黃國昌，因下午5點衝到新北市土城的台北看守所遞申請書，要幫柯文哲申請自費醫生而缺席高雄的挺柯晚會，黃國昌在北所前靜坐，晚上也與高雄連線。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，他要在現場等到北所的人出來回應，不是爭一尺一寸，要爭的是公道，要贏的是台灣人的人性。他提及，今晚高雄也在聚集，很抱歉他因為柯文哲的太太陳佩琪的身體狀況，今天無法下去。

黃國昌也說，在北所有的法律責任由他一個人負責，並怒批內政部長劉世芳有什麼資格說民眾黨「吃台灣米，要做中國鬼」，抹紅台灣民眾黨，反批高雄的立委趙天麟、許智傑等像什麼樣子，喊話一定要掃除民進黨這個專制獨權，否則會繼續搞爛台灣，並稱柯文哲在看守所內，就是民進黨的追殺，為了搞垮民眾黨。

這場晚會也由民眾黨中央委員林富男帶著立委張啟楷、林國成等民眾黨政治人物和台下小草進行點燈祈福儀式，林國成不僅高喊要修改戒嚴法，還大罵總統賴清德「X（一個字的髒話）」，讓底下小草情緒相當沸騰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法