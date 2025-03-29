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    首頁　>　政治

    藍營桃園反罷免宣講 朱立倫：真正反共政黨是國民黨

    國民黨主席朱立倫（右3）在政策說明會表示，國民黨綱、黨章寫得非常清楚，保護中華民國，還要反對台獨。 （記者黃政嘉攝）

    國民黨主席朱立倫（右3）在政策說明會表示，國民黨綱、黨章寫得非常清楚，保護中華民國，還要反對台獨。 （記者黃政嘉攝）

    2025/03/29 20:59

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨為反制大罷免，今天下午在桃園市楊梅區埔心公園舉辦還錢於民政策說明會，壓軸宣講的黨主席朱立倫大喊，最愛台灣、中華民國的是國民黨，「真正反共的政黨是中國國民黨。」他說，國民黨綱、黨章寫得非常清楚，「我們保護中華民國，還要反對台獨」，大批民進黨台獨是害台灣，呼籲大家站出來保護最好的立委，桃園隊少一個都不可以。

    朱立倫表示，民進黨冠罪名，說藍營修改財劃法，把中央的錢搶回地方，國民黨6位立委，1年幫桃園爭取259億元，一次任期，可爭取1000多億元，6位立委應是桃園大功臣，這樣要罷免？他批民進黨都是為政治目的。

    朱立倫也說，民進黨說國民黨6位立委嚴格審查預算，難道要立委從頭不講話，幫民進黨護航？對浪費、貪汙的預算，當然要嚴格監督，他強調，6位立委做對、做好的事情，為桃園打拼，沒有理由罷免，支持張善政，就一定要支持6位立委，他們都是張善政的分身，呼籲大家一定要站出來，保護最好的立委，桃園隊少一個都不可以，沒有任何理由罷免他們。

    國民黨主席朱立倫在台上呼籲，支持桃園市長張善政，就要支持6位藍委。 （記者黃政嘉攝）

    國民黨主席朱立倫在台上呼籲，支持桃園市長張善政，就要支持6位藍委。 （記者黃政嘉攝）

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