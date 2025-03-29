海巡預算遭藍白大砍！管碧玲：刪的不是帳 是兄弟的安全保障

海巡預算遭藍白大砍，管碧玲認為刪的不是帳，而是海巡兄弟安全保障。（記者李惠洲攝）

2025/03/29 21:35

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕海巡預算遭藍白大砍，海委會主委管碧玲今天在「人民做頭家」高雄宣講會中感慨說，藍白刪掉的不是一筆帳，是海巡兄弟的安全保障。

管碧玲說，委員會中藍白也占多數，經果討論都知道海巡相關經費的重要性，明明討論好刪減1千餘萬元，到了院會卻又被大砍10億元，嚴重衝擊造艦、維修、甚至人員裝備，還不讓她有說明機會，這不是珊一筆帳，而是海巡弟兄的安全保障。

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她說，台灣現在面臨的不只是傳統戰爭威脅，而是天天打仗，抖音斗內、間諜滲透與吸收、假訊息等，都是敵人武器，目的是消耗國軍、瓦解社會信任、吞噬團結，敵人不只在門口，已經在客廳，這不是戰爭，這就是現在的侵入，看不到傳統武器，但看到認知作戰、灰色地帶侵擾。

她說，海巡拚命保護國人，在前方英勇值勤，國人應砲口對外，賴總統把敵對事實說出來，就是要堅定政府跟團結人民，避免自亂陣腳消弱國安 。

管碧玲指出，中共霸權是世界共同面對的情況，在南海壓迫菲律賓、在釣魚台對峙、在美國升氣球、在歐洲斷纜線，全世界都知道，國內卻還有政黨質疑執政黨破壞兩岸關係？軍演時還組團去中國，是看不見敵人嗎？還是故意視而不見？

管碧玲喊話，如果去中國至少講句話，拜託跟中國高官領導人說說， 把軍機、海警收回吧。

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