借上百場活動中心只用部分？罷團要徐巧芯別逃避

國民黨立委徐巧芯被爆出借用上百場區民活動中心，卻有許多場都閒置沒用，29日仍未正面回應。（記者林承鴻攝）

2025/03/29 20:59

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨立委徐巧芯被爆出借用上百場區民活動中心，卻有許多場都閒置沒用，今（29日）仍未正面回應，是否真有確實使用所有租借場地。罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」批評，借而不用就是擾民，質疑到底為何要借那麼多時段，並要徐巧芯好好面對社會大眾的檢視，不要一直逃避。

徐巧芯今天下午在中崙市場區民活動中心舉辦客廳會，會後記者詢問徐「借用場地是否都有使用」？徐巧芯回應，昨天跟前天都有辦活動哦。然而記者25及27日實地訪查4處徐巧芯借用場地，卻發現教室空間不是大門深鎖，就是空無一人。

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「剷除黑芯」質疑，到底為什麼要借那麼多時段卻不（全部）使用？難道是在害怕別人使用或是罷團做什麼事情嗎？剷除黑芯表示，記者實地拍到徐巧芯借用區活，但借用時段大門深鎖沒有使用的畫面，有實際的證據，批評「借而不用」就是擾民、浪費公共財，而浪費公共財，就等於在浪費納稅人繳的稅金。

剷除黑芯表示，請徐巧芯好好面對社會大眾的檢視，不要一直逃避，同時也對市長蔣萬安喊話，希望蔣萬安可以理解「區民活動中心是公共財，大家都應該要可以使用」這件事，強調「他作為市長應該要保持行政中立」。

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