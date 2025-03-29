「人民是頭家」前進高雄！ 林右昌：共產黨也看不起國民黨

怒嗆國民黨舔共媚共，林右昌表示，共產黨也看不起國民黨。（記者李惠洲攝）

2025/03/29 20:19

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕「人民是頭家」前進高雄!民進黨秘書長林右昌今天在高雄宣講怒嗆國民黨，批評國民黨以前要消滅萬惡共匪，現在卻沒中華民國、甘心被統，不但國民黨員看不下去舔共媚共，連共產黨也看不起國民黨，黨格被踩腳底。

林右昌今天向高雄鄉親喊話，拜託大家通通動起來，且要對付的不只中國國民黨，還有中國共產黨。

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他提到傅崑萁去年立院開議期間去中國，回來後國民黨就開始擴權、濫權、違憲，導致立院亂糟糟，現在根本分不清楚傅崑萁是中共政協、還台灣立委？也不清楚是藍色還是紅色？上週花蓮超過四千人站出來控訴傅崑萁，給花蓮掌聲。林右昌表示，罷免藍委從來不只是藍與綠的事，很多地方有國民黨員也看不下去舔共媚共，以前國民黨反對共產主義、還列黨章裡面當核心價值，現在卻不反共了？ 以前主張統一目的是要消滅萬惡共匪，現在國民黨沒這志氣、沒骨氣、也沒中華民國、甘心被統。

林右昌抨擊，連共產黨也看不起國民黨，黨格已被踩腳底，這種狀況下，國民黨不只不反共、還親共媚共，遂行中國主張，以意識形態對抗台灣主流民意。

他呼籲鄉親一起守護台灣，打個電話告訴外縣市親友參與二階連署，下週清明連假時，也可拜託返鄉親友別忘記連署，連署不放假、全民簽起來。

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