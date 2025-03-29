時代力量全新LOGO發表！王婉諭領軍二次創黨 招牌「力」變「N」

時代力量「時代力量再出發」發表會，時代力量黨主席王婉諭發表新黨徽。（記者陳逸寬攝）

2025/03/29 19:00

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今（29）日舉行「時力再出發」二次創黨記者會，黨主席王婉諭發表新黨徽，原本的「力」字改成英文字母「N」，延伸兩側的兩個「P」，象徵人們透過連結形成更強大的合力，下方則寫出時代力量中文與英文NEW POWER PARTY。她說，圖形中的 P，代表了每個人、每個點、每個力量，是 People、是 Point、更是 Power。

時代力量黨主席王婉諭指出，2024年選後，黨內啟動「二次創黨」工程，全面組織調整，檢討過去、修正建立制度，2025年1月的黨員代表大會，通過大幅度的黨章修正，重新設計黨內選舉制度，讓黨務運作更加透明、開放與民主；3月的黨員代表大會，再通過黨徽修正與「新時代的主張」，向社會宣示時代力量重新再出發。

請繼續往下閱讀...

王婉諭說，黨內修正黨徽的聲音始於2020年選後，2021年也曾委託設計，但未獲當時黨員代表支持，此次在2024年重啟黨徽修正專案，終於在今年3月完成黨章修正，換上新黨徽。

王婉諭說明，新黨徽就是時代力量的NPP，P代表的是每個人、每個點、每個力量，是people、是point、也是power，由人民聚集，產生力量，然後為人民發聲、為人民服務；當每個人連結在一起，當每個點連成線，當線條有厚度、曲折，會有韌性的連結彼此，產生新的力量。

王婉諭說，在顏色設計上，沿用時代力量的黃色，象徵大地之母，但讓它更為明亮、更為清澈，就像是清水洗淨後的溫暖陽光，希望能帶給大家安心與希望。至於新的黨徽有許多不同的解讀方式，有人說它像一個棋子，象徵在風中揮舞的理想；有人說它像音符，希望能連結每個人的力量，共同譜出更美好的樂章；也有人說它像接力棒，代表他們不忘初心，持續傳承理想。

王婉諭坦言，自2015年創黨以來，時代力量再歷次選舉提出許多政見，但已經很多年沒有系統性地向社會說明，時代力量的主張是什麼，非常感謝新一屆黨員代表大會共同努力，一同通過了「新時代的主張」，把追求主權、民權、平權，捍衛主權、追求平等、深化民主，邁向本土政黨分別執政在野的願景，清楚呈現給社會，積極回應台灣未來面對的挑戰。

左為時代力量舊黨徽，右為時代力量新黨徽。（取自時代力量粉專）

時代力量「時代力量再出發」發表會，時代力量黨主席王婉諭（右3）、決策委員周偉航（右2）、林依瑩（右1）、王煦惠（左3）、廖啟帆（左1）、苗栗縣議員葉忠倫服務處主任吳翌立（左2）。（記者陳逸寬攝）

時代力量祕書長林邑軒簡報時力未來路線，目標取代民眾黨、邊緣化國民黨。（記者陳逸寬攝）

時代力量「時代力量再出發」發表會發表新黨徽。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法