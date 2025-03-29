「要把柯P關到死嗎?」 黃國昌北所遞狀替柯文哲聲請「自聘醫師」

黃國昌在北所門口，將噴有「給柯P妥善醫療、要把柯P關到死嗎?」字樣白布條鋪在地上。（記者吳仁捷攝）

2025/03/29 19:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣民眾黨主席黃國昌今天傍晚到台北看守所遞狀，替羈押中的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲聲請自費找醫師進北所替柯文哲看診。他到場後，所方一度無人願收，隨後完成遞狀；黃國昌也在北所門口，將噴有「給柯P妥善醫療、要把柯P關到死嗎?」字樣白布條鋪在地上。

黃國昌話鋒一轉，針對連一鮑魚前負責人鍾文智涉犯證券交易法、洗錢罪，被判刑30多年，卻在發監前棄保潛逃；他透露週三質詢司法院時，質疑鍾文智增加2000萬交保金，就解除電子腳鐐，痛批承審審判庭去年十月黑箱作業、偷雞摸狗、違法硬幹，收了2000萬元，就把人放了，等到穿幫、抓包，司法院才說要追究責任，但人都跑了，質疑在演哪一齣，司法院雖把裁定書補上網了，但仍繼續文過飾非。

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黃國昌說，論及最基本法學觀念，法院裁定對外發生法律效力、一是在庭上公開宣布，去年10月14日，法院沒當庭宣示、也沒書面送達，表示裁定根本不存在。

黃國昌表示，反觀柯文哲主席，黨檢媒亂搞，對一個起訴還沒判刑的人，連基本就醫權益都剝奪，他今天不為難北所辛苦的基層同仁，但這個是典型視聽上意辦事，只希望賴政府有基本道德，「家屬的要求很卑微，就是給他妥善醫療的照顧」。

黃國昌說，針對北所新聞稿說，有必要派專人向家屬說明，他看了特別心酸，昨天下午台灣民眾黨上下，昨天花了很久時間找柯文哲太太陳佩琪，當他太太找到陳佩琪與另名黨工時，他們3人抱頭痛哭。

黃國昌說，不知道北所要派誰，向家屬去說明，我們自己找的、病患可信任的醫生、台大教授去看主席，這樣有很過分嗎?沒要求法外開恩，今天依照羈押法依法提出申請。

黃國昌說，不要以為是柯文哲在痛、柯文哲在血尿，要這個政府不要繼續沒有人性下去，濫用權力，人民一定會站出來反抗，不要說民眾黨施壓，今天就是依法提出申請，靜待決定，這個決定賴清德政府要負責任。

黃國昌指出，我們不跟民進黨人士搞特權，就舉最具體例子，民進黨權貴如何，賴清德要政治生命幫他做保的吳乃仁，他服刑時，才叫特權，交保後更出入名貴餐廳、酒店，但對於現在還沒定罪的柯文哲，家屬要求非常卑微，至少讓他獲得妥善醫療照顧。

黃國昌表示，家屬卑微的要求，給柯文哲妥善醫療。（記者吳仁捷攝）

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