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    要柯文哲辯護律師聯繫北所！ 律師：黃國昌身為第三人 為何能發號施令？

    民眾黨主席黃國昌今天傍晚到台北看守所，替羈押中的前主席柯文哲遞狀自聘醫師看診。（記者吳仁捷攝）

    民眾黨主席黃國昌今天傍晚到台北看守所，替羈押中的前主席柯文哲遞狀自聘醫師看診。（記者吳仁捷攝）

    2025/03/29 19:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲近期傳出患有血尿與腎結石，民眾黨主席黃國昌今日請柯文哲律師聯繫北所，確認是否准許戒護就醫。粉專「一個律師的筆記本」發文質疑，「身為第三人的黃國昌，為何能向柯文哲的辯護人發出指示」？

    臉書粉專「一個律師的筆記本」今（29日）發文說，「民眾黨主席黃國昌今天表示，他已請柯文哲律師立即聯繫北所，確認是否准許戒護就醫，若北所仍傲慢拒絕，將有相對應行動」。

    「一個律師的筆記本」指出，先不論羈押中被告就醫自有固定程序，且北所也並未阻止柯文哲就醫，讓人疑問的是，「為什麼第三人可以向柯文哲的辯護人發出指示」？該粉專強調「除非經過當事人授權，否則律師不應與第三人討論案件事宜，更不應讓第三方對案件相關事務發號施令」。這是律師執業的基本常識，黃國昌同樣身為律師，應該了解此點。

    因此，該粉專質疑，倘若黃國昌所言屬實，「為什麼一個第三人可以這樣理所當然宣稱他『請』被告律師做了什麼呢？好像他才是當事人一樣，這不是很奇怪嗎？律師究竟是為當事人服務，還是為第三人服務呢」？

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