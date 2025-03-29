花蓮罷免傅崐萁「無黨籍參戰」 拔傅胖卡彩繪「國會巨嬰傅總召」

花蓮團結拔傅「胖卡戰車」出動，車體大大的「你跋扈、我拔傅」標語，還有「堂堂總召國會巨嬰」坐在地上耍賴哭哭的彩繪，令人見了印象深刻。（微光花蓮提供）

2025/03/29 18:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣民政處長明良臻涉嫌指示「查水表」羈押禁見，罷免傅崐萁連署站人氣上升，罷免團體「微光花蓮」今天在重慶市場舉辦團結拔傅大會師，縣議會無黨籍聯盟也宣布「參戰」，與民進黨黨公職共同站出來挺罷免，更出動拔傅胖卡戰車「你跋扈、我拔傅」，車上繪有「國會巨嬰」傅總召坐地耍賴哭哭圖，所到之處都吸引目光。

「團結罷免傅崐萁」拔傅大會師、全縣市場掃街主場在花蓮市重慶市場，上午還有罷傅胖卡戰車「你跋扈、我拔傅」助陣，車體彩繪「國會巨嬰傅總召」坐地上哭哭耍賴圖，買菜民眾忍不住停駐目光。罷團志工手持「微光花蓮」、「罷免找我」標語進入市場掃街，還有人送來雞肉、鴨肉及香腸，諧音「延長羈押」，早市買菜民眾很多，短短2小時收集到上百份連署書。

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民進黨縣議員張美慧、胡仁順，無黨籍縣議員楊華美、民進黨花蓮市民代表莊依婕、田珍綺、前市民代表謝豪杰等人會同罷團志工一起宣示「團結拔傅」，共同催動罷免連署。

議員楊華美說，她代表縣議會無黨籍聯盟的議員，宣示投入罷傅行列，她認為，行使公民罷免是天經地義，不應感到害怕、恐懼，她將在議會強力要求縣府保持行政中立、不應縣府操縱和恐嚇，請大家透過連署表達「陽光花蓮、清除傅能量」決心。

議員張美慧說，民進黨的「動起來」行動連署專車上週已開始出動，巡迴花蓮收連署書，也歡迎民眾到服務處連署。

罷團微光志工王先生說，今天在新城鄉北埔市場、壽豐市場、鳳林果菜市場及鳳林中華市場、光復第一市場、瑞穗傳統市場、玉里鎮及富里鄉的公有零售市場，加上重慶市場等等共9個傳統市場都有志工收取連署書。

花蓮團結拔傅宣誓活動，除了民進黨議員之外，議會無黨籍聯盟總召楊華美也宣布「參戰」，共同挺拔傅連署。（微光花蓮提供）

花蓮罷免傅崐萁志工前進重慶市場內掃街，手持「微光花蓮、拔傅行動」、「罷免救台灣」手牌獲得婆婆媽媽支持。（微光花蓮提供）

花蓮團結拔傅宣誓活動，胖卡戰車在重慶市場外擺攤供民眾連署，兩小時多收到快一百張。（微光花蓮提供）

涉嫌查水表的縣府民政處長被收押，花蓮拔傅志工跑完重慶市場，手上還有民眾送的雞肉、鴨肉和香腸，諧音「延長羈押」。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁胖卡戰車。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁胖卡戰車將巡迴花蓮各地收集連署書。（記者花孟璟攝）

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