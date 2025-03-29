現身人民做頭家高雄場 陳時中：「不對的人」設路障讓台灣不健康

陳時中感慨「不對的人」設路障讓台灣不健康。（記者李惠洲攝）

2025/03/29 18:48

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕行政院政務委員陳時中今天下午現身「人民做頭家」高雄場宣講說，政府很多預算都是要用在人民身上，要讓台灣進步，「不對的人」卻設路障，妨礙人民健康、阻擋台灣進步，希望用更大民意把選錯的人、改成選對的人。

陳時中說，去年選舉鄉親選對的人、走對的路，所以選出賴清德帶領台灣往前衝，世界都看到台灣、知道台灣在哪，也知道台灣對世界的貢獻。政府推動韌性台灣、健康台灣，相關預算都是用在人民身上的錢、都要照顧人民，卻有在野黨阻擋，不讓我們把事做好、全世界最好的健保、防癌預算都需要錢，這是人民的錢，到底為何要砍預算？讓台灣不健康？

請繼續往下閱讀...

陳時中指出，「不對的人」設路障，讓台灣無法走在康莊大道，這些人就是現在刪預算的人，他們說今年預算史上最高，砍了後還是最高；但這不只是錢多少的問題，國家要進步，當然要一直投資在人民身上，預算減少、只有在歲入不足時才需量入為出，但台灣不是這樣， 政府有錢就要多照顧人民。

陳時中感慨立院亂象，希望大家用更大民意，把選錯的人改成選對的人，才會走對的路，國家才能進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法