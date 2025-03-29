罷免救台灣 雙北、雲林11罷團集結中和八二三公園「反共音樂會」

來自雙北的公民團體，手持自製道具，爭取民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

2025/03/29 18:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」今天（29日）中和八二三紀念公園舉辦「反共音樂會」，邀請台北市、新北市和雲林罷免團隊協助民眾填寫全國藍委罷免連署書，也邀請政界、學術界、音樂界、網紅界等各路賢達以反共為主題，共同為全台大罷免第二階段打氣加油。

民進黨發言人吳崢到場宣講說，國民黨立法院黨團總召傅崐萁，當年欲重返國民黨，被前國安會祕書長金溥聰指為「病毒」，不該讓他回國民黨；傅崐萁擔任黨團總召後，果然成為立法院的病毒，感染國民黨、綁架立法院，害慘台灣。

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吳錚說，「罷免視同防疫」，呼籲民眾站出來保護自己的國家，國民黨修財政收支劃分法，將配合款分給國民黨縣市長拿去綁樁，藍委刪預算，讓台灣外交無法運作、國防無法自主，「國民黨的35個立委，就像身體的病毒，癱瘓我們的身體般癱瘓我們的國家」，大家一起要站出來救自己、救台灣。

永和罷免林德福的領銜人朱約信下午在新北市中和區四號公園八二三紀念碑前展開「反共音樂會」，吸引數千人到場支持，同時在公園內的罷免攤位簽名連署，音樂會帶動氣氛有如園遊會，充滿歡樂氣氛，下午1點半起，包括楊聰榮、李明哲、潘威佑、吳欣怡等多位老師及名嘴上台宣講。

「朱頭皮」朱約信率樂團戴上爆炸頭假髮獻唱雙和罷免主題曲「外好汝甘知」，台式饒舌帶動現場民眾熱情，各罷團代表手執自製道具遊走活動現場，爭取連署支持。

現場參與罷免團體包含「倫刪立舒 罷免張智倫」、「無獻清林 罷免林德福」、「港湖除鏽 罷免李彥秀」、「山除薇害 罷免王鴻薇」、「大安強滾滾 罷免羅智強」、「剷除黑芯 罷免徐巧芯」、「文山退葆 罷免賴士葆」、「板橋大刪元 罷免葉元之」、「罷洪！刻不容楷 罷免洪孟楷」、「齊心斷翔 罷免廖先翔」與「拔釘工人 罷免丁學中」等11個罷免團隊，派出各團隊資深連署志工，協助民眾填寫全國35位藍委罷免連署書，展現公民做主的氣勢。

朱約信率樂團舉行反共音樂會，以改編的詼諧歌曲吸引民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

民進黨發言人吳崢參加雙和罷團舉辦的反共音樂會，呼籲大家站出來「罷免視同防疫」。（記者翁聿煌攝）

雙和罷團在中和八二三紀念公園舉辦反共音樂會，現場罷免攤位擠滿連署民眾。（記者翁聿煌攝）

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