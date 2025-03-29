鄭照新站台救援羅廷瑋 綠議員轟：盧秀燕出手顯示全面告急

藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」直播宣講，今天台中市西區忠誠里活動中心登場，台中市副市長鄭照新（站立者）現身力挺藍委羅廷瑋。（記者廖耀東攝）

2025/03/29 18:13

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋今天下午到台中市西區忠誠里活動中心，二度參加「惡罷退散。平安大會」列車宣講，活動持續由志工團總團長蔡壁如，及時事評論員歷史哥李易修主持，曾擔任郭台銘「主流民意大聯盟」發言人的黃士修也到場，令民眾意外的是，台中市副市長鄭照新出席力挺，他說，休假時間來「幫好友歷史哥」、也來「挺立委好友」。

台中市議員江肇國說，近來從醫護、攤商遭打壓，到恩師投書批評，羅廷瑋屢受重擊，幾乎篤定將被罷免成功，市長盧秀燕不得不出手，動員市府資源力挺，不僅出借原不得辦理政治活動的公用活動中心，更派出首席愛將副市長鄭照新站台，顯示羅廷瑋選情已全面告急。

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民進黨市議員黃守達提醒，鄭照新副市長力挺「兄弟」羅廷瑋，應避免行政不中立疑慮。市民之所以啟動罷免羅廷瑋，絕非故意挑起對立，羅委員在立院逞凶鬥狠的「兄弟」行徑，國民黨立委亂修財劃法、憲訴法，亂刪棟預算的亂象，才是市民選擇站出來的原因。

鄭照新晚間趕往台北大巨蛋，為主場在台中的兄弟象加油打氣，媒體詢問，「是否代表市長盧秀燕來」，鄭照新回應，「沒有沒有」，跟歷史哥是老朋友，用下班時間來。

鄭照新說，羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪當選後通過財劃法，為台中爭取建設預算，中央也順利核定中捷藍線計畫，這樣支持台中市政的立委，當選不到一年就要被換掉，並不合理。

當地民進黨市議員陳雅惠說，罷團「敲羅行動」最近聲勢大漲，大批選民趕往服務處填寫二階連署書，主因是羅廷瑋老師吳政峰投書指他「當立委到處寄生、迷戀權力」，還有亞亞離台事件，羅廷瑋心急了，只好向市長盧秀燕求援，派出鄭照新來救火。

陳雅惠說，選民要罷免的是羅廷瑋，個人施政表現才是重點，市長派鄭照新來敲邊鼓或是擦胭抹粉，選民並不在意，在意的仍是羅廷瑋個人問政品質表現。

羅廷瑋為自己發聲。（記者廖耀東攝）

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