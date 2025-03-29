黃國昌率小草衝土城 高雄挺柯晚會不來了

民眾黨主席黃國昌不出席高雄挺柯祈福晚會。（記者許麗娟攝）

2025/03/29 17:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨「人民是頭家」高雄場今（29）日下午4點在三民公園舉辦，民眾黨晚間也在中正公園舉辦「挺柯文哲祈福點燈音樂晚會」，黨主席黃國昌會原訂會到場，但他預計帶小草衝土城台北看守所，柯文哲妻子陳佩琪、柯媽媽也因身體不佳都將缺席。

黃國昌今天下午出席民眾黨台北市黨員座談會，受訪時提及，若賴清德政府連基本醫療人權都不顧，要要柯文哲關到死？若沒有具體回應，就一定會有行動；後來揚言率小草衝北所「讓柯文哲就醫」，沒回應我就不走，因此，原訂晚上9點要在高雄的挺柯文哲祈福點燈音樂晚會上台講話，他將不會到場，可能改成北高連線開講。

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此外，柯文哲妻子陳佩琪、柯媽媽都因身體不佳也不會出席高雄的活動，陳佩琪在臉書發文說，「我的先生柯文哲，是一個救人無數的醫生，如今自己臨老頻病， 卻只能繼續忍受司法的摧殘和病痛的折磨，自己卻毫無改變的能力，多少人無語問蒼天，這到底是一個怎樣的人權台灣？

她寫道，民進黨政府掌握司法、媒體 ，賞官位、給標案、養側翼，蹂躪台灣千千萬，手段之兇殘，應該是可以永遠執政了，先生已經多次跟我表明在沒有證據之下， 既然已經走到這地步，他們只能選擇把他關押到死。

晚上的音樂會希望你能感受到大家的祝福，得到心靈的慰藉，我愛你，不希望你再受此折磨了！ 」

這場「凝聚挺柯文哲主席、祈福點燈音樂晚會」是由韓粉直播主陳清茂與民眾黨中央委員林富男舉辦，包括將國民黨立委柯志恩、謝龍介及民眾黨立委張啟楷、林國成等人都將到場站台。

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