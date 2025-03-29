藍委羅廷瑋「惡罷退散」宣講 台中市副市長鄭照新出席力挺

台中市副市長鄭照新（中）於「惡罷退散」宣講，發言救援藍委羅廷瑋。（記者黃旭磊攝）

2025/03/29 17:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋、馬文君今天下午在台中市西區忠誠里活動中心參加「惡罷退散。平安大會」列車第3場，活動持續由志工團總團長蔡壁如，及時事評論員歷史哥李易修主持，曾擔任郭台銘「主流民意大聯盟」發言人的黃士修，令在場人士意外的是，台中市副市長鄭照新出席力挺，鄭照新說，休假時間來「幫好友歷史哥」、也來「挺立委好友」。

當地民進黨市議員陳雅惠說，罷團「敲羅行動」最近聲勢大漲，大批選民趕往服務處填寫二階連署書，主因是羅廷瑋老師吳政峰投書稱羅「當立委到處寄生、迷戀權力」，還有亞亞離台事件，羅廷瑋心急了，只好向市長盧秀燕求援，派出鄭照新來救火。

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陳雅惠說，選民要罷免的是羅廷瑋，個人問政表現才是重點，市長派鄭照新來敲邊鼓或是擦胭抹粉，選民並不在意，在意的仍是羅個人施政品質表現。

本報記者在場詢問羅廷瑋，副市長是否違反行政中立，羅廷瑋說不便幫鄭照新回答，但他知道是下班時間來參與的。

民進黨市議員黃守達提醒，鄭照新副市長力挺「兄弟」羅廷瑋，應避免行政不中立疑慮，黃守達強調，市民之所以啟動罷免羅廷瑋，絕非故意挑起對立，羅委員在立院逞兇鬥狠的「兄弟」行徑，國民黨立委亂修財劃法、憲訴法，亂刪棟預算的亂象，才是市民選擇站出來的原因。

鄭照新說，台中人本分希望不分黨派，選出能做事、讓台中幸福繁榮的立委，羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪當選後通過財劃法，為台中爭取到2百多億元預算，中央也順利核定中捷藍線計畫，這樣支持台中市政的立委，當選不到一年就要被換掉，這樣合理嗎？

媒體問鄭照新「是否代表市長盧秀燕來」，鄭照新回稱「沒有沒有」，跟歷史哥是老朋友，用下班時間來。

台中市副市長鄭照新出席挺羅廷瑋。（記者廖耀東攝）

羅廷瑋為自己發聲。（記者廖耀東攝）

立委馬文君（中）現身力挺羅廷瑋！（記者廖耀東攝）

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