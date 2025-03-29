雲林「萬寶龍計畫」催生助攻 第8000名新生兒報到

雲林縣長張麗善前往第8000名新生兒家中道賀。（記者李文德攝）

2025/03/29 16:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府祭出生育補助加碼「萬寶龍計畫」，每名新生兒可獲生育津貼、營養金共6至13萬元，目標催生一萬人，目前新生兒數已突破8千名，今縣府團隊到這名萬寶龍新生兒家中道賀。縣府預估，今年底新生兒數可能達到1.2萬名，超出計畫預期，去年已追加預算因應。

雲林縣府去年祭出為期2年的生育補助加碼「萬寶龍計畫」，只要新生兒父母其中一方設籍於雲林且住滿8個月，第一至三胎可領6萬元津貼，第四胎起可領每胎13萬元，結算到去年底為止，縣內新生兒6923人，相較前年倍增。

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雲林縣府統計，截至到3月26日統計資料，符合萬寶龍計畫資格已達8084人，光是計算目前今年1至3月通報已逼近去年同期數字，可見政策奏效，不少小龍子、小龍女出生。

今縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、王鈺齊等人，一同前往第8000名新生兒吳家道賀。在場送上黃金禮盒、尿布、毛巾等，為爸爸媽媽慶祝。

吳姓父母表示，小男嬰才剛滿月，還是新手爸媽，現在什麼都貴的情況下，能領到津貼，紓解對小朋友的生活支出，相當有感。

林嘉弘表示，公所響應政策，今年編列600萬元，補助每胎一萬元，到目前為止已有91名新生兒符合資格，未來如果公所加碼獎勵用罄，會持續追加預算。

縣府社會處長林文志表示，2年6億的萬寶龍計畫，光去年就已經追加預算，總發出逾4億元津貼。預估到今年底新生兒數可能超過1.2萬，故追加1億經費因應。

張麗善說，預計至少到今年中旬後，可能就會有一萬名寶寶，將持續與議會過，希望今年出生的孩子，不論是1.2萬或1.5萬名，都持續鼓勵年輕的爸爸媽媽加把勁，接更多小龍寶寶。

雲林縣長張麗善前往第8000名新生兒家中道賀。（記者李文德攝）

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