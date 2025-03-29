為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市議員陳淑華市場宣講罷免 遭罵「癩蛤蟆有毒，人人得而誅之」

    陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

    陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

    2025/03/29 16:35

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工近日在水湳市場設攤宣講時，遭人搶擴音器及拉扯，志工已報警；西屯區市議員陳淑華昨天到水堀頭黃昏市場挺大罷免宣講時，竟遭民眾嗆聲、謾罵，甚至竟有所指恐嚇「癩蛤蟆有毒，人人得而誅之！」

    陳淑華表示，據罷團擺攤志工描述，在市場擺攤連署4天來，這名男子已4天連續到現場謾罵、鬧場，她到市場宣講罷免連署時，也遭該民眾謾罵，批評民進黨及散播不謠言，她好言相勸，澄清不實指控，呼籲尊重罷免是民主程序，仍遭對方不斷逼近痛罵。

    民眾也將這名男子謾罵情形錄影，只見男子愈說愈激動，逼近陳淑華並動手亂揮，還指人是癩蛤蟆，大罵有毒，人人得而誅之，警方見狀在一旁戒護，要將男子勸離，男子仍不斷挑釁謾罵。

    陳淑華說，罷免情勢越來越熱烈，她在水堀頭黃昏市場陪同公民團體擺攤，遭到藍白民眾謾罵、侮辱、恐嚇，顯示藍白民眾開始出現不理性行為，她歡迎不同聲音的民眾來對話、討論，但譴責任何形式暴力行為及人身攻擊，更譴責舔共媚共、軍事武統。

    陳淑華強調，為罷免公民團體加油打氣，呼籲民眾支持罷免連署，捍衛自由台灣的基本價值。

    陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

    陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

    陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

    陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播