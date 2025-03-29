中市議員陳淑華市場宣講罷免 遭罵「癩蛤蟆有毒，人人得而誅之」

陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

2025/03/29 16:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工近日在水湳市場設攤宣講時，遭人搶擴音器及拉扯，志工已報警；西屯區市議員陳淑華昨天到水堀頭黃昏市場挺大罷免宣講時，竟遭民眾嗆聲、謾罵，甚至竟有所指恐嚇「癩蛤蟆有毒，人人得而誅之！」

陳淑華表示，據罷團擺攤志工描述，在市場擺攤連署4天來，這名男子已4天連續到現場謾罵、鬧場，她到市場宣講罷免連署時，也遭該民眾謾罵，批評民進黨及散播不謠言，她好言相勸，澄清不實指控，呼籲尊重罷免是民主程序，仍遭對方不斷逼近痛罵。

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民眾也將這名男子謾罵情形錄影，只見男子愈說愈激動，逼近陳淑華並動手亂揮，還指人是癩蛤蟆，大罵有毒，人人得而誅之，警方見狀在一旁戒護，要將男子勸離，男子仍不斷挑釁謾罵。

陳淑華說，罷免情勢越來越熱烈，她在水堀頭黃昏市場陪同公民團體擺攤，遭到藍白民眾謾罵、侮辱、恐嚇，顯示藍白民眾開始出現不理性行為，她歡迎不同聲音的民眾來對話、討論，但譴責任何形式暴力行為及人身攻擊，更譴責舔共媚共、軍事武統。

陳淑華強調，為罷免公民團體加油打氣，呼籲民眾支持罷免連署，捍衛自由台灣的基本價值。

陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

陳淑華陪同罷團擺攤，宣講罷免，遭到民眾謾罵、侮辱、恐嚇。（民眾提供）

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