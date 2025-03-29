鍾年晃、林智鴻陪鳳山宣講 賴瑞隆籲鄉親參與罷藍委二階連署

鍾年晃、林智鴻陪掃街鳳山，賴瑞隆籲鄉親參與罷藍委二階連署。（賴瑞隆服務處提供）

2025/03/29 16:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今上午由資深媒體人鍾年晃、高市議員林智鴻陪同，前往鳳山果菜市場掃街宣講，並設立罷藍委行動連署站，他呼籲在高雄工作、求學的朋友，踴躍參與全國罷藍委二階連署，共同改變國會結構，終止國會亂象，挺台灣顧高雄。

賴瑞隆表示，全國有35位藍委進入二階連署，二階連署門檻為10%，換算成票數至少需3萬票以上，才能安全達標進入投票階段。

請繼續往下閱讀...

民進黨全國從立委、議員到市黨部總動員，全力作公民團體的後盾；賴瑞隆服務處也已收到在高雄就業，戶籍設在台北、新北、新竹、雲林等20多張連署書，呼籲國人把握最後一個月的連署時間，出來就近連署，一起救民主護台灣。

鍾年晃指出，今天特別南下高雄宣講，希望大家站出來支持二階段罷藍委活動，讓國會恢復正常運作，特別是進入市場和鄉親互動，看到大家努力生活、拚經濟時，仍不忘關心台灣。許多鄉親勉勵要我們加油、要將台灣這塊土地顧好。

林智鴻說，藍白立委在立法院濫刪預算、惡修財劃法。影響高雄包含5百億元計畫型補助計畫，其中超過1百億社福預算，含老人小孩等社福措施、5億以上的道路刨鋪等生活建設計畫，呼籲全高雄人一起站出來，高雄撐台灣，告訴中北部朋友罷掉不適任立委，才能讓台灣撥亂反正，也是救高雄的行動。

賴瑞隆說，高雄人很勇敢，5年前有93萬9090位市民，成功罷免掉前市長韓國瑜，讓高雄市政建設仍夠回歸正軌；這一次高雄人要力挺中北部罷藍委活動，幫助公民團體二階連署達標，完成罷藍委改變國會結構，唯有守護台灣的新國會，才能確保台灣民主，給下一代更好的未來。

鍾年晃、林智鴻陪掃街鳳山，賴瑞隆籲鄉親參與罷藍委二階連署。（賴瑞隆提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法