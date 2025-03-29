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    林俊憲新書熱銷 賴清德推薦：他已為台南做好準備

    立委林俊憲出版新書《憲在台南》1週熱銷3000本，今日舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。 （記者王姝琇攝）

    立委林俊憲出版新書《憲在台南》1週熱銷3000本，今日舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。 （記者王姝琇攝）

    2025/03/29 15:44

    〔記者王姝琇／台南報導〕立委林俊憲出版新書《憲在台南》將多年介紹台南美食故事集結成冊，總統賴清德親自為新書寫推薦序，上市1週已熱銷3千本。今日在政大書城舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。

    賴清德以影片方式現身支持林俊憲新書。影片中提及，他與林俊憲認識30年，絕大部份時光都在台南度過，並引用知名文學家葉石濤的話，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。」這是他時任市長時努力維繫的目標，相信林俊憲也已為台南做好準備。

    林俊憲說，從5年前拍攝影片，到現在已介紹超過120間在地商家，他感受最深的是，許多店家都是他2、30年的老朋友，現在面臨接班壓力，有些店甚至因此結束營業，非常可惜。他也說，這本書重點其實是透過美食，書寫台南這座城市的人與故事，為他的故鄉留下寶貴的記憶。

    林俊憲以「1碗鹹粥」做比喻。他認為，台南之所以能享譽「美食之都」盛名，除悠久歷史造就豐富食文化，更因台南市各項農漁產品產量幾乎都是台灣前3名，「溪北的米、七股學甲的虱目魚、安平的蚵仔，共同造就1碗鹹粥，少了一味都不是台南味」，以飲食角度詮釋整個大台南的緊密連結。

    今日發表會，除林俊憲書內美食店家站台力挺，更找來台南金曲歌王謝銘祐獻唱，知名美食作家徐天麟、政治評論員黃益中、遠見智庫總編輯李建興、城邦出版總編輯林孟葦等多位名人也來到現場，台南立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，以及近20位議員到場支持。

    立委林俊憲出版新書《憲在台南》1週熱銷3000本，今日舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。 （記者王姝琇攝）

    立委林俊憲出版新書《憲在台南》1週熱銷3000本，今日舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。 （記者王姝琇攝）

    立委林俊憲出版新書《憲在台南》1週熱銷3000本，今日舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。 （記者王姝琇攝）

    立委林俊憲出版新書《憲在台南》1週熱銷3000本，今日舉行新書發表暨簽書會，湧進超過500名讀者。 （記者王姝琇攝）

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