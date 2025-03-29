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    批藍白施壓台電漲電價 賴瑞隆：7月「新民意」將解決問題

    民進黨立委賴瑞隆今表示，藍白刪除撥補台電的千億預算，迫使其漲電價壓力，若在野黨堅持不撥補，就由今年7月所產生的「新民意」來解決問題。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆今表示，藍白刪除撥補台電的千億預算，迫使其漲電價壓力，若在野黨堅持不撥補，就由今年7月所產生的「新民意」來解決問題。（資料照）

    2025/03/29 15:38

    〔記者陳政宇／台北報導〕經濟部電價費率審議會昨開會決定上半年不調整電價，民進黨立委賴瑞隆今（29日）表示，國民黨及民眾黨立委刪除撥補台電的千億預算，迫使其漲電價壓力，若藍白堅持不撥補，就由今年7月所產生的「新民意」來解決問題。

    台電提報平均電價應調漲9.08%，但考量國際關稅變化、地緣政治風險等引發物價波動隱憂，電價審議會決議4月電價不調整。行政院則說，穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立院儘速通過113年追加預算撥補台電千億元，以舒緩台電壓力、穩健台電的財務體質。

    對此，賴瑞隆今受訪表示，台電因為俄烏戰爭、油價上漲導致虧損，過去朝野共識以政府撥補方式避免漲電價，以免影響物價波動；藍白審總預算時，卻不支持中央補貼台電措施，造成台電有漲電價壓力。

    賴瑞隆指出，電價調漲可能影響物價波動、造成通膨問題，影響全民民生，執政者必須要思考國家整體運作，若藍白堅持不讓中央撥補，呼籲7月新民意展現後再來做決定，屆時很多罷免案投票完畢，新的國會結綠營也會居多數，當然會繼續支持凍漲電價、由中央政府補貼台電、穩定物價，創造三贏局面。

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