羅廷瑋國小老師發公開信力挺 稱「成就已遠超過他當年的想像」

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2025/03/29 15:21

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋面臨罷免之際，昔日大學老師、國立勤益科技大學資訊管理系兼任助理教授吳政峰日前投書本報，呼籲羅庭瑋離開國民黨、立法院，好好當個無黨籍市議員或里長。不過，羅的另一位國小老師唐益國今日則發布一封公開信，強調羅的成就已遠超過他當年的想像，並強調「真正的老師，只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生。」

唐益國在臉書發布長文回顧羅廷瑋國小時期的表現，以及擔任議員、立委後仍與他們持續互動，並引用古希臘哲學家愛比克泰德名言「困難顯現英雄本色」，來勉勵羅廷瑋如今面臨的政治困境，並喊話「當你感到迷茫時，不妨回到選區聽聽基層聲音，那些你從小立志要幫助的人們，會給你最真實的力量。」

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台中市南區信義國民小學唐益國給羅廷瑋公開信全文 真正的老師只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生 在風暴中站穩，初心就是你的羅盤---給立法委員羅廷瑋。 親愛的廷瑋： 時間回到二十四年前，你在國小的時候，我就跟其他老師說過：這個學生腦筋很好而且白天上課，下午回家還幫家裏賣麵，以後一定會有出息。在你第一次選議員的時候，我們幾個老師也一起到麵店裏給你加油；你當選之後也從沒忘記我們這些曾經的老師，總是在教育議題中幫助老師們解決教育中的困難。 因緣際會加上自身不斷努力，三十五歲的你已從當年的懵懂學生成長為能為民喉舌的立法委員，這一路走來想必充滿了外人難以想像的艱辛。作為曾經見證你求學歲月的老師，我想與你分享一些關於如何面對人生顛簸的思考。 其實人生可以比如航海，風平浪靜時誰都能掌舵。你從普通賣麵家庭憑自身努力進入國會殿堂，這段奮鬥歷程本身就是一部克服障礙的教科書。那些年你培養出的韌性，如今已內化成為你性格的一部分。 古希臘哲學家愛比克泰德曾說：＂困難顯現英雄本色。＂你過去克服的每一個小困難，都是為今日更大的挑戰所做的演練。 政治之路原本就荊棘密布，加之數十年的藍綠惡鬥消耗空轉，你將面臨輿論壓力、政策挫敗，當然少不了政治攻訐。當你遭遇立法挫敗時，不妨將眼光放遠—真正的進步往往需要反覆嘗試。廷瑋現在所推動的每個法案，都是在為下一代鋪路。 在這高度對立的政治環境中，保持初心尤為重要。建議廷瑋每天留出片刻靜思時光，回想當初從政的初衷。德國總理梅克爾在面對難民危機時，頂住壓力做出人道決定，正是因為她始終牢記＂政治是為了解決問題＂。當你感到迷茫時，不妨回到選區聽聽基層聲音，那些你從小立志要幫助的人們，會給你最真實的力量。 做為老師，我最大的欣慰莫過於看見學生在各自領域發光發熱。廷瑋今日的成就已遠超過我當年的想像，但請相信真正的老師，只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生。 人生的航行，當風暴來臨時，不必害怕，因為你早已在無數小風浪中鍛造出堅實的船舵。願你永遠記得教室裡那個不畏艱難的少年，胸口的疤痕還在嗎？撫摸著它相信會給你帶來勇氣，然後帶著同樣的勇氣，在政治的海洋中乘風破浪。衷心地祝福你越走越遠，直至目的地。

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