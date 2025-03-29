向北所下最後通牒？黃國昌嗆：若拒絕柯文哲戒護就醫將有相對應行動

民眾黨主席黃國昌今日警告北所，他已請柯文哲律師聯繫北所，確認是否准許戒護就醫，若北所拒絕，今天會有相對應行動。（資料照）

2025/03/29 13:52

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，民眾黨近期透露，柯患有血尿與腎結石並請，希望能讓柯出來就醫；柯妻陳佩琪昨更稱，她會陪伴柯文哲到生命最後一刻，但若自己先走了，千萬不要通知柯。民眾黨主席黃國昌今日警告北所，他已請柯文哲律師聯繫北所，確認是否准許戒護就醫，若北所拒絕，今天會有相對應行動。

黃國昌上午出席台北市黨部防災士據點揭牌儀式，他在受訪時指出，相信大部分善良的台灣人民，都能夠理解陳佩琪的傷心與擔憂，昨天他看到陳佩琪發文時感到相當難過、擔心，因此他第一時間已請太太高翔前往陳佩琪家中給予溫暖。

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他強調，希望民進黨政府、總統賴清德、法務部、台北看守所有一點基本人性，現在柯文哲的健康狀況都有台大醫學院名譽教授公開呼籲，結果北所仍傲慢不讓柯文哲就醫。

「今早上我已要求柯辯護人立即請北所回覆，要不要讓柯文哲戒護就醫！」黃國昌警告，若北所仍用相同傲慢、冷血的態度拒絕，他今天將有相對應行動。

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