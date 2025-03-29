2026台中市長選戰預演？ 盧秀燕、江啟臣、何欣純扶轎旱溪媽起駕出巡

樂成宮旱溪媽祖今天起駕遶境，盧秀燕站在扶轎主位，江啟臣、何欣純則一左一右站在前方，同框扶轎。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/29 13:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕遶境天數全台最長！台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」邁入204週年，今日舉行起駕儀式，展開為期22天的遶境賜福之旅，市長盧秀燕扶轎恭送「旱溪媽祖」出巡，2026市長選舉熱門人選國民黨立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純也到場同框一起扶轎，也成為廟會焦點。

旱溪媽今天起駕出巡，盧秀燕恭請媽祖上轎，並點響起馬炮、扶轎恭送，盧秀燕站在扶轎主位，江啟臣、何欣純則一左一右站在前方扶轎，3人同框扶轎成為難得畫面，現場相當熱鬧，3人也僅簡單打招呼，沒有特別互動。

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盧秀燕則向媽祖祈求3件事，她表示，樂成宮媽祖慈悲靈驗，祈求台中市及台灣四時無災；市民心想事成、闔家平安；因緬甸、泰國大地震，賜福世界平安。由於遶境範圍大，她也呼籲信眾遵守交通秩序、注意安全，讓遶境順利。

何欣純受訪表示，祈求旱溪媽祖賜福台中是一個令人安心的城市；江啟臣也祈願旱溪媽祖庇佑台中市、遶境平安順利、圓滿成功。

今日一早許多信眾到場參與遶境盛會，盧秀燕與樂成宮董事長何敏誠率領現場眾來賓行禮祝禱，遶境18庄隊伍頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、36執事等隊伍整齊排列於廟埕兩側，起駕吉時到，哨角聲響起莊嚴低沉鳴聲。

盧秀燕、江啟臣、何欣純等人恭請旱溪媽祖上鑾轎，並點響威震四方的起馬炮，親自扶鑾轎與女子神轎班踩著大小禮步，向樂成宮內眾仙佛行拜禮辭行後，旱溪媽祖鑾轎正式起駕出巡。

樂成宮有272歷史，旱溪媽祖遶境天數長達22天，沿途行經11區、116里為地方祈福，預計4月19日晚間回鑾，沿途行經東區、烏日、大里、太平、霧峰、南屯、南區、北屯、北區、西區及中區，停駕或駐駕宮廟更高達99座。

今日起駕活動，是台中市盛事，內政部政務次長董建宏、文化部文化資產局主任秘書張祐創、立法委員何欣純、楊瓊瓔、羅廷瑋、市議員林霈涵、鄭功進、江肇國、陳雅惠、黃守達、黃佳恬、民政局長吳世瑋、文化局長陳佳君、新聞局主秘黃冠穎、東區區長吳忠聖、南區區長李美麗、霧峰區公所主秘吳俊義、前市議員邱素貞、李麗華及在地各里長等人均共襄盛舉。

樂成宮旱溪媽祖今天起駕遶境，盧秀燕、江啟臣、何欣純同框扶轎，楊瓊瓔也加入扶轎行列。（記者蔡淑媛攝）

樂成宮旱溪媽祖今天起駕遶境，盧秀燕、何敏誠站中間參拜，江啟臣、何欣純分站兩側共同參拜。（記者蔡淑媛攝）

樂成宮旱溪媽祖今天起駕遶境，江啟臣、何欣純、楊瓊瓔等立委及議員點燃起馬炮。（記者蔡淑媛攝）

樂成宮旱溪媽祖今起駕遶境，信徒簇踴，相當熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

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