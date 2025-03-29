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    新北市忠烈祠三二九春祭典禮 侯友宜率隊致敬烈士

    春祭典禮伴隨著警察樂隊及國樂團的隆重聲樂進行。（記者羅國嘉攝）

    春祭典禮伴隨著警察樂隊及國樂團的隆重聲樂進行。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/29 13:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市於今（29）日在忠烈祠舉行春祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，與軍方代表、地方仕紳及烈義士家屬等約300人共同參與，以莊嚴儀式向英勇烈士致上最深敬意。侯友宜除獻花及上香致意，也逐一慰問現場烈士家屬，感謝他們為國家付出的無私奉獻。

    典禮現場氣氛肅穆，伴隨莊嚴樂聲，與會人員手持白玫瑰，向烈士英靈表達追思之情。忠烈祠現址曾是清法戰爭滬尾戰役的古戰場，目前供奉221位國軍及殉難人民，近年更增列因公殉職的警消及海巡人員，共計242位烈士。

    此外，新北市軍人忠靈祠也同步舉行春祭典禮，由副秘書長柯慶忠擔任主祭官，向已故官兵靈位獻上敬意，並慰問遺族。市府也積極推動忠靈祠整建計畫，預計年底前增設1000個骨灰櫃位，提供更完善的安置與祭祀空間。

    民政局提醒，清明節將至，忠靈祠周邊將於3月22、23、29、30日及4月3日進行交通管制，並提供免費接駁專車，鼓勵民眾多加利用，以減少交通壓力。

    新北市長侯友宜一一慰問現場烈義士家屬。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一慰問現場烈義士家屬。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一慰問現場烈義士家屬。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一慰問現場烈義士家屬。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一慰問現場烈義士家屬。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一慰問現場烈義士家屬。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一致意海巡署、國軍弟兄等。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一致意海巡署、國軍弟兄等。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一致意海巡署、國軍弟兄等。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜一一致意海巡署、國軍弟兄等。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜率市府團隊與軍方、各界代表及烈義士家屬共約300人齊聚，感念烈義士的英勇精神。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜率市府團隊與軍方、各界代表及烈義士家屬共約300人齊聚，感念烈義士的英勇精神。（記者羅國嘉攝）

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