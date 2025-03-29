藍營號稱「10萬青年」力挺 徐巧芯：很多國家都沒有罷免這種東西

國民黨29日舉行「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站－松山信義守護徐巧芯」記者會，國民黨立委徐巧芯（左二）、葛如鈞（中）與青年軍展現團結氣勢。（記者廖振輝攝）

2025/03/29 11:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨青年軍今日上午前往立委徐巧芯服務處召開「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站-松山信義守護徐巧芯」記者會，並前往吳興市場進行掃街宣講。擔任「KMT STUDIO」召集人的國民黨立委葛如鈞宣稱「10萬青年」都站出來一起做徐巧芯的後盾；徐巧芯則表示，一位澳洲記者向她表達不解台灣為何大罷免，因為澳洲沒有罷免這種東西，而且很多國家也都沒有，國外都訝異台灣的執政黨怎麼會把所有的在野黨立委全部推去罷免？

對於媒體關切是否已與松山信義區的前國民黨立委費鴻泰完成整合，因應罷免攻勢，徐巧芯表示，自己經常碰到費鴻泰，而且兩人相談甚歡，在地方的整合情況非常好，同時，民眾黨主席黃國昌也有傳訊息表達要幫忙，因此在她的選區就是「藍白合」的示範區，以後她會請費、黃兩人幫忙宣講，爭取選票，不論是藍、白或中間選票、淺綠、深綠，她都要爭取。

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徐巧芯日前被爆大量借用松山、信義區的區民活動中心，卻借了場地後根本沒用，徐巧芯表示，這完全是造謠，並指控民進黨台北市議員許淑華的主任都是在她舉辦完活動或活動還沒開始前到現場拍攝，當然拍到的畫面都是關門狀態，這就是在造謠、碰瓷，希望許淑華的助理不要再造謠、碰瓷。

至於許淑華日前指控國民黨台北市黨部與台北市退伍軍人協會舉辦活動，由里長發放附帶摸彩券的傳單給黨員，徐巧芯則說，這完全不是事實，大家都已經知道他們的真面目，並強調自己絕對不會被罷免掉，相信選民都會投下不同意，自己也會繼續在信義、南松山服務選民。

此外，有關國民黨台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間提及，徐巧芯一直走極端，而且慢慢「走火入魔」，徐巧芯今日再度澄清，她與秦慧珠一直感情很好，兩人有很多的合作，上週春酒活動秦慧珠也有邀請她，日前看到秦慧珠在政論節目的相關影片後，她有打電話告訴秦慧珠，那應該只是「被引誘」，她並強調，秦慧珠說話向來比較直接、直白，自己與秦慧珠的關係平和，秦完全是「被帶風向」，然後用直播方式播出，雖然秦慧珠的用詞可能有一點點尖銳，但她不會在意。

徐巧芯還說，當年黃花崗烈士為國犧牲，用生命爭取自由民主，有很多人也都不理解，每個人的問政風格不一樣，每一位青年的風格也都不一樣，但大家都是為了中華民國，國民黨全黨會團結在一起。

對於下午的活動地點距離罷團很近，徐巧芯說，「生死看淡，不服就幹」，她會用這態度面對一切。

國民黨29日舉行「街頭開講：捍衛行動！青年上街反惡霸護民主！首站－松山信義守護徐巧芯」記者會，國民黨立委徐巧芯（見圖）、葛如鈞與青年軍展現團結氣勢。（記者廖振輝攝）

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