區桂芝辯稱言論自由 鄭英耀：教育工作者應確保青少年具國家認同

教育部長鄭英耀表示，台灣是民主國家，尊重多元聲音，也保障言論自由，但根據「教育基本法」規範，中華民國教育工作者應確保青少年具有國家意識及國家認同。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/29 10:15

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市立北一女國文老師區桂芝接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」、「良心何在」，被民眾檢舉違反教育中立，卻辯稱是她的言論自由。教育部長鄭英耀今日出席青年政策白皮書座談會接受媒體訪問表示，台灣是民主國家，尊重多元聲音，也保障言論自由，但根據「教育基本法」規範，中華民國教育工作者應確保青少年具有國家意識及國家認同，當一個教育人員的言行造成很多誤解困擾，教育相關單位有責任應給予善意的提醒。

鄭英耀表示，民主法治國家最重要寶貴的是言論自由，只有言論自由才可能「百花齊放」，民主重要精神是生物多樣性、族群多樣性、言論多樣性，但不要忘記「教育基本法」，教育基本大法，教育目的除了要培養年輕世代，不同教育階段的學生有良好的專業知識技能，有公民素養和科技素養，有創意，能批判，更重要最終目的是，培養具有國家意識兼具國際視野的現代化國民，這是教育大法對教育的規範。

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鄭英耀表示，有關於教育中立，本於教師的專業，老師在課餘或休閒時間的言論，我們給予充分尊重，但不要忘掉身為一個中華民國的教育工作者，台灣是一個主權的國家，如何透過課堂教學去確保青少年具有國家意識和國家認同，這是身為教育工作者責無旁貸的責任。

鄭英耀表示，台灣是民主的國家，尊重多元聲音，儘管對言論自由給予充分保護，但當一個教育人員的言行造成很多誤解困擾，怎麼樣去避免不必要的一些困擾，這是教育相關單位的基本責任，應該要給予善意的提醒，

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